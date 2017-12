Grupă accesibilă pentru HCM în preliminariile LC

Ieri, la Viena a avut loc tragerea la sorţi a turneelor preliminare de calificare în grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal. La masculin, campioana HCM Constanţa, cap de serie la tragerea la sorţi, a fost repartizată într-o grupă cu Haslum HK (Norvegia), Beşiktaş JK Istanbul (Turcia) şi Hubo Initia Hasselt (Belgia). Partidele se vor desfăşura la 6 şi 7 septembrie, prima opţiune având-o Beşiktaş JK Istanbul, după următorul program: HCM Constanţa - Hasselt şi Haslum - Beşiktaş. Învingătoarele se vor întâlni în meciul care va decide echipa calificată în grupele principale ale competiţiei.

„Când eşti cap de serie, lucrurile sunt mai simple şi adversarii mai uşori. Prima opţiune pentru organizarea turneului o are Beşiktaş şi apoi noi. Vom vedea dacă îşi doresc să organizeze. Dacă nu, voi încerca să am o discuţie cu preşedintele clubului pentru a vedea în ce măsură putem aduce turneul la Constanţa. Emoţiile cu adevărat vor fi mâine (n.r. - astăzi), când se trag la sorţi grupele principale. Indiferent unde am fi repartizaţi în urma câştigării turneului, va fi, cu siguranţă, foarte greu, pentru că toate echipele sunt foarte puternice”, a declarat directorul executiv Nurhan Ali.

Componenţa celorlalte două turnee preliminare - turneul 1: HC Meshkov Brest (Belarus), RK Vojvodina (Serbia), Tatran Presov (Slovacia) şi Targos Bevo (Olanda); turneul 2: HC Motor Zaporozhye (Ucraina), FC Porto (Portugalia), Alpla HC Hard (Austria) şi Junior Fasano (Italia).

Astăzi, de la ora 19.00, tot la sediul EHF de la Viena, va avea loc tragerea la sorţi a grupelor principale ale competiţiei. Echipele care vor accede din cele trei turnee de calificare vor fi repartizate în ultima urnă valorică.