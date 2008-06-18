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GRUPA C
Sport 19 Iunie 2008 / 00:00 343 accesări 0 comentarii

Rezultate

Luni, 9 iunie

ROMÂNIA - Franţa 0-0

Olanda - Italia 3-0 (Van Nistelrooy 26, Sneijder 31, Van Bronckhorst 79)

Vineri, 13 iunie

Italia - ROMÂNIA 1-1 (Panucci 56 / Mutu 55)

Olanda - Franţa 4-1 (Kuyt 9, Van Persie 59, Robben 72, Sneijder 90+2 / Henry 71)

Marţi, 17 iunie

Franţa - Italia 0-2 (Pirlo 25-pen., De Rossi 62)

Olanda - ROMÂNIA 2-0 (Huntelaar 54, Van Persie 87)

Clasament final

1. Olanda 3 3 0 0 9-1 9

2. Italia 3 1 1 1 3-4 4

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3. ROMÂNIA 3 0 2 1 1-3 2

4. Franţa 3 0 1 2 1-6 1

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