Grupa “morţii” pentru România la EURO 2008

Norocul pe care “tricolorii” l-au avut în preliminariile EURO 2008 s-a transformat în ghinion la tragerea la sorţi a grupelor de la turneul final, efectuată ieri, în Elveţia, la Lucerna. “Tricolorii”, repartizaţi în urna a treia valorică, au nimerit în Grupa C, cea mai grea grupă, urmînd să dea piept cu Italia - campioană mondială en titre, Franţa - vicecampioana mondială şi Olanda, echipa cu cel mai bun coeficient în fotbalul european în acest moment. Cu batavii, elevii lui Piţurcă s-au duelat în preliminarii, învingînd la Constanţa, cu 1-0, şi terminînd la egalitate, 0-0, la Rotterdam. În schimb, francezii vor fi adversarii României în grupa preliminară din calificările pentru Campionatul Mondial din 2010. Oficialii români au catalogat grupa de la turneul final găzduit de Austria şi Elveţia în perioada 7-29 iunie 2008 drept cea mai dificilă. “Grupa este extrem de grea. De fapt, cea mai grea. Am avut ghinionul să cădem în această grupă, însă aceştia ne sînt adversarii şi pînă la urmă este o grupă frumoasă pentru că vom avea o experienţă plăcută. Fotbalul este fotbal şi echipa României a demonstrat contra unor adversari extrem de puternici că poate să învingă”, a spus antrenorul Victor Piţurcă. “Dacă aş fi jucător, aş spune că mai frumos de atît nu se putea, dar din punct de vedere al administratorului declar că mai greu de atît nu se putea. Este o grupă extrem de frumoasă. Sînt convins că vom avea o susţinere deosebită din partea fanilor”, a declarat preşedintele FRF, Mircea Sandu. Spre deziluzia conducătorului federaţiei, România va juca toate meciurile din grupă în Elveţia, după următorul program - 9 iunie: România - Franţa (Stadionul “Letzigrund” din Zurich, ora 19.00); 13 iunie: Italia - România (Stadionul “Letzigrund” din Zurich, ora 21.45); 17 iunie: Olanda - România (“Stade de Suisse Wankdorf” din Berna, ora 21.45). Culmea, jucătorii români nu s-au arătat speriaţi de adversarii pe care-i vor întîlni în grupă. “Am spus că avem şanse să jucăm finala la Europene şi sorţii ne-au hărăzit trei finale chiar din faza grupelor. Vom avea trei partide extrem de dificile, însă dacă vrem să facem performanţă, acum avem şansa să demonstrăm că putem face meciuri mari şi în compania echipelor de top. Cred că am intrat în grupa cea mai dificilă, dar cea mai frumoasă, o adevărată grupă a morţii, dar am pus pariu cu un prieten de-al meu pe un euro că ne vom califica mai departe noi şi italienii”, a spus portarul Bogdan Lobonţ. Iată şi componenţa celorlalte grupe - Grupa A (se va juca în Elveţia): Elveţia, Cehia, Portugalia, Turcia; Grupa B (se va juca în Austria): Austria, Croaţia, Germania, Polonia; Grupa D (se va juca în Austria): Grecia, Suedia, Spania, Rusia. Meciurile de la EURO 2008 vor fi găzduite de opt oraşe, patru din Austria (Viena, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg) şi patru din Elveţia (Basel, Geneva, Zürich, Berna). Finala este programată pe 29 iunie, la Viena.