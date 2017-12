Gruparea din Medgidia, reîntregită în spatele gratiilor

Tribunalul Constanţa a judecat, ieri, recursurile declarate de cei cinci suspecţi arestaţi în cazul mai multor jafuri la case de amanet şi de schimb valutar din Constanţa, Năvodari şi Călăraşi, Vasile Tudor Petre, zis Gogomanu, de 40 de ani, Marius Nicolae, de 20 de ani, Cetin Iaşar, de 27 de ani, Leonte Chiriac, zis Seringă, de 31 de ani, Gheorghe Bărbat, de 31 de ani, toţi din localitatea constănţeană Medgidia, acuzaţi de tîlhărie şi complicitate la tîlhărie. De asemenea, procurorii au contestat faptul că alţi doi suspecţi, Cătălin Petre, de 18 ani, şi Stoian Zăgureanu, de 39 de ani, au fost lăsaţi în libertate, cu toate că erau acuzaţi de tîlhărie şi de proxenetism. Toţi au susţinut că sînt nevinovaţi şi că nu au nici o legătură cu jafurile. După deliberări, judecătorii au decis respingerea recursurilor celor cinci şi admiterea solicitării Parchetului de a-i aresta pe Cătălin Petre şi Stoian Zăgureanu. Astfel că gruparea din Medgidia s-a reîntregit în spatele gratiilor, toţi fiind judecaţi în stare de arest preventiv. Interesant este că tocmai cel pe care se bazează acuzaţiile procurorilor a răsturnat întreaga anchetă cu declaraţia sa. „Nu e real ce am spus la Poliţie şi la Parchet, nu eu am scris declaraţia în care am recunoscut că am participat la jafuri, nu recunosc nimic”, a spus Cetin Iaşar, unul dintre cei şapte suspecţi. Despre el, avocatul a afirmat că vrea să fie cercetat în stare de libertate întrucît are un copil de patru luni bolnav şi trebuie să meargă prin ţară, pe la medici. Nici Chiriac nu are o situaţie familială mai strălucită şi a fost evidenţiată de apărător atunci cînd a cerut înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi ţara. Avocatul a precizat că tatăl lui Chiriac are cancer în faza terminală, soţia lui suferă de epilepsie, cei trei copii minori ai săi sînt bolnavi şi el însuşi suferă de o boală gravă ce nu poate fi tratată în spitalul penitenciarului. Avocatul lui Nicolae, Chiriac şi Leonte a susţinut că, la instanţa de fond, propunerea de arestare preventivă trebuia să se judece în camera de consiliu, însă „ea s-a desfăşurat în şedinţă publică, deoarece toţi poliţiştii de la urmărirea penală au asistat, apoi au mers şi în biroul judecătorului, unde au participat la deliberări”.

Depistaţi după aurul furat şi amanetat

Procurorul de şedinţă a replicat faptul că acei poliţişti efectuaseră actele de urmărire penală şi ştiau despre ce este vorba în dosar, aşa că prezenţa lor acolo nu a influenţat în niciun fel decizia instanţei. Acelaşi apărător a susţinut că unele înregistrări ale convorbirilor telefonice purtate de cei şapte indivizi au fost făcute fără autorizaţia judecătorului. Totodată, avocatul a vorbit şi despre competenţa materială a organului de urmărire penală, care trebuia să fie Parchetul Judecătoriei Constanţa, şi nu Parchetul Tribunalului Constanţa. În final, cei cinci arestaţi au cerut să fie eliberaţi, iar procurorul a solicitat arestarea celor doi lăsaţi liberi de la început. Instanţa a rămas în pronunţare. Reamintim că prima lovitură dată gruparea din Medgidia a fost pe data de 3 iulie, în Năvodari. La jaf au participat Marius Nicolae, Cetin Iaşar, Vasile Tudor Petre, Leonte Chiriac şi Gheorghe Bărbat. În urma acestei lovituri bărbaţii au reuşit să fugă cu zeci de cercei, brăţări şi lanţuri din aur, toate în greutate de 4,5 kilograme. Au urmat apoi, pe 28 iulie şi 19 august, alte două jafuri comise în Constanţa, iar ultimul jaf a fost dat pe 14 septembrie în Călăraşi. Primele informaţii cu privire la existenţa grupării din Medgidia au fost primite de anchetatori pe data de 13 iulie. Atunci, administratorul unei bijuterii din Constanţa, s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa pentru a sesiza faptul că, în urmă cu trei zile, a cumpărat 1,700 de kilograme de bijuterii din aur, pentru care a plătit 77.500 de lei, de la o femeie care s-a recomandat a fi „doamna Ionescu“. Odată cu demararea percheziţiilor, poliţiştii au descoperit în locuinţa lui Leonte Chiriac un contract de amanet şi o sabie cu lama de 40 de centimetri. În casa lui Stoian Zăgureanu, oamenii legii au găsit actele maşinii folosite la spargeri, mai multe săbii şi bijuterii, iar la domiciliul lui Cetin Iaşar a fost găsit un pistol cu bile. Totodată, procurorii care au anchetat acest caz spun că Stoian Zăgureanu, Vasile Tudor Petre şi fiul acestuia, Cătălin Petre, au fost trimişi în judecată şi pentru comiterea infracţiunii de proxenetism. În timpul audierilor, doar Cetin Iaşar şi-a recunoscut fapta, acum însă a revenit asupra declaraţiei şi a negat tot ce a spus în faţa procurorilor.