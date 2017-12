Grupul Abba nu se va reuni, potrivit lui Björn Ulvaeus, care a declarat că zvonul despre revenirea pe scenă a formaţiei de muzică pop suedeză este doar o glumă a fostului său coleg Benny Anderson. În 2009, după succesul filmului “Mamma Mia!”, bazat pe piesele trupei Abba, Björn Ulvaeus a anunţat că cei patru componenţi ai grupului nu vor mai cânta niciodată împreună. El declarase atunci că îşi doreşte ca fanii să îşi aducă aminte de ei ca de un grup tânăr, exuberant, plin de energie şi de ambiţie.

Grupul Abba a debutat în 1970 şi s-a destrămat în 1982, însă albumele sale continuă să se vândă şi în zilele noastre. Abba a devenit cea mai bine vândută formaţie din istoria muzicii pop, graţie unor piese devenite celebre, precum “Money, Money, Money” şi “The Winner Takes It All”. Deşi s-a destrămat în 1982, Abba s-a bucurat de o renaştere spectaculoasă cu ajutorul piesei de teatru şi al musicalului “Mamma Mia!”, inspirat din numeroasele hituri ale trupei. În 2010, grupul suedez Abba s-a numărat printre legendele muzicale incluse în Rock and Roll Hall of Fame.