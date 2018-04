Grupul de State împotriva Corupţiei a adoptat un nou raport privind reformele justiţiei

08:33:01 / 30 Martie 2018

cei din ue. care mor de grija noastra

Vad aceasta mermeleala pe legile justitiei din romania, si eu cred ca ar trebui facut urmatorul lucru pentru a ne lamuri odata pentru totdeauna si sa vedem care este mai demagog, noi sau ue, deci eu as face asa un tabel cu toate tarile ue in care sa fie trecut cum este la ele si cum se propune a fi la noi prin noile legi, si vom ramane f surprinsi sa constatam, ca ceea ce la ei este bine la noi este rau,asa zic ei si #rezistii, usr si pnl, , si am sa dau doar 2 exemple, in germania, atat de draga lui iohanis, procurorii sunt numiti de ministrul justitiei, si va aduc in atentie faptul ca anul trecut procurorul general, a fost data fara efectiv, de catre ministrul justitiei, int-o chestiune in care procurorul nu avea ce sa isi dea cu parerea,,, si acolo o fi tot ministul lui dragnea sau de la psd? si urmatorul exemplu, curtea constitutionala este in subordinea ministrului justitiei, tot in germania, draga lui iohanis,,,