Grupul Metallica lansează primul său album în opt ani

Metallica, unul din cele mai cunoscute grupuri de heavy-metal din lume, a anunțat joi lansarea în luna noiembrie a primului său album în opt ani, relatează vineri AFP.

Cu titlul original de "Hardwired...To self-destruct", acesta îi va urma albumului "Death Magnetic!", lansat în 2008, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a formației de rockeri. "Știm că ne-a luat ceva timp, dar suntem mândri să prezentăm 'Hardwired...To self-destruct', noul album de studio al grupului Metallica, îndelung așteptat", scrie în comunicat.

Al 11-lea album de studio al cvartetului format din cântărețul James Hetfield, bateristul Lars Ulrich, chitaristul Kirk Hammett și basistul Robert Trujillo va apărea pe piață în 18 noiembrie și va avea două discuri cu 12 titluri care rămân în tematica ansamblului discografiei Metallica: "Here comes revenge", "Murder One" sau "Spit out the bone".

James Hetfield și Lars Ulrich, fondatorii grupului, au produs albumul cu Greg Fidelman, care a colaborat deja cu formația, precum și cu alte grupuri ca Red Hot Chili Peppers sau Slayer. Prima piesă este deja disponibilă pe internet, fiind însoțită de un videoclip alb-negru.