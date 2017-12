Grupul Şcolar de Electronică şi Telecomunicaţii a împlinit 15 ani de activitate

Suita de activităţi dedicate Zillelor Grupului Şcolar de Electronică şi Telecomunicaţii Constanţa (GSETC), care în acest an a împlinit 15 ani de la înfiinţare, s-a încheiat ieri cu un spectacol artistic şi cu înmînarea diplomelor de onoare participanţilor. "Fără unitatea nostră şcolară, judeţul Constanţa ar fi fost mai mic şi mai lipsit de importanţă avînd în vedere atît concurenţa mare pentru ocuparea unui loc, cît şi faptul că toţi absolvenţii îşi găsesc un loc pe piaţa muncii", a declarat directorul GSETC, Gheorghe Gavrilă. El a mai spus că în cei 15 ani s-au pus bazele unor parteneriate cu instituţii importante din România, s-a creat o bază materială de invidiat, iar în ultimii 4 ani GSETC a cîştigat 8 proiecte europene cu finanţare nerambursabilă de care au beneficiat 60 de elevi şi 15 cadre didactice. "Am finalizat toate proiectele aflate în derulare şi în februarie am depus cinci noi proiecte, iar pentru două am fost declaraţi cîştigători. Este vorba despre un program de dezvoltare instituţională care a luat punctajul maxim pe ţară şi un proiect lingvistic care a obţinut un punctaj foarte bun", a mai spus Gheorghe Gavrilă. El este optimist şi crede că un alt proiect care se adresează pregătirii elevilor timp de trei săptămîni în străinătate va obţine aviz favorabil. De asemenea, GSETC a fost gazda a şase serii de profesori şi elevi din ţări europene devenind astfel "exportatori de experienţă" în materie de învăţămînt. "Privirea nostră este orientată către ceea ce trebuie să facem, în continuare, pentru că va trebui să promovăm un învăţămînt de calitate europeană. Nu pot încheia fără să precizez că sîntem campioni la olimpiade locale, judeţene şi naţionale şi nu este un secret că în ultimii ani, alături de şcoli de prestigiu din Constanţa pe podimul de premiere s-a aflat întotdeauna şi Grupuli Şcolar de Electronică şi Telecomunicaţii", a mai spus Gavrilă.