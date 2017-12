Grupul umoristic Monty Python se reuneşte

Patru dintre membrii legendarului grup umoristic britanic Monty Python se vor reuni pentru a asigura vocile personajelor unei animaţii 3D bazate pe memoriile fostului lor coleg Graham Chapman. Acesta a încetat din viaţă în anul 1989, la vârsta de 48 de ani. Filmul pentru care vor lucra John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin şi Terry Jones ar urma să fie lansat în primăvara lui 2012. În stilul caracteristic, Terry Jones a vorbit despre acest film cu umor negru: „Nu am ştiut despre acest proiect până de curând, când am aflat că Graham Chapman este mort. Eu credeam că doar leneveşte”.

Despre britanicii din grupul Monty Python se spune că au revoluţionat umorul şi divertismentul, fiind creditaţi ca inventatori ai sketch-ului. S-au lansat la sfârşitul anilor \'60, cu un serial de televiziune, şi au devenit cunoscuţi în toată lumea datorită unor lungmetraje considerate drept repere ale comediei: „Monty Python and the Holy Grail”, „Life of Brian” şi „The Meaning of Life”.