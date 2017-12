Grupuri sanitare noi la Şcoala nr. 29 „Mihai Viteazu“

Pregătirile pentru debutul noului an şcolar sunt în toi! Unităţile şcolare, atât din judeţ, cât şi din municipiu, sunt în toiul lucrărilor de igienizare. Un exemplu este şi Şcoala nr. 29 „Mihai Viteazu” din Constanţa, despre care părinţii spun că este una dintre cele mai bine cotate unităţi de învăţământ din oraş, o adevărată pepinieră de olimpici. La mai puţin de trei săptămâni până la începerea noului an şcolar, conducerea unităţii şcolare spune că pregătirile sunt aproape de final. Ieri se dădeau jos vechiile gratii de la geamuri, roase de rugină, şi erau înlocuite cu altele noi. În plus, se făcea curăţenie în sălile de clasă ce vor găzdui elevii de dimineaţa până seara. De asemenea, din toamna anului trecut, în unitate au fost reînfiinţate grupurile sanitare de la etajul I al clădirii, după ce acestea fuseseră dezafectate în urmă cu mai mulţi ani. Cu alte cuvinte, elevii care învăţau la acest etaj nu aveau o toaletă aproape de clasă şi erau nevoiţi să coboare la parter pentru a se duce la toaletă. Însă motivul reînfiinţării grupurilor sanitare a fost creşterea numărului şcolarilor prin apariţia clasei pregătitoare: de la aproximativ 700 de elevi, la 800. Grupurile sanitare îşi vor dovedi eficienţa şi în acest an şcolar, când sunt aşteptaţi tot peste 800 de elevi, dintre care peste 100 sunt ai clasei pregătitoare.

TOALETE DEZAFECTATE Directorul adjunct al unităţii de învăţământ, prof. Raluca Vasiliev, a explicat că, iniţial, în 1968, când a fost înfiinţată şcoala, grupul sanitar a funcţionat, dar ulterior a fost desfiinţat şi a fost amenajată biblioteca. „Din ce ştiu, acest grup sanitar niciodată nu a funcţionat bine, erau probleme cu scurgerea. Problema era modul în care a fost gândit din construcţie: curgea apă în sala de curs de la parter şi se inundau atât sala, cât şi grupurile sanitare ale profesorilor. De-a lungul vremii s-au mai făcut reparaţii, dar ele nu au fost viabile la vremea respectivă. De aceea, s-a renunţat la grupul sanitar de la etajul I, el fiind închis”, a declarat directorul adjunct. Ea a adăugat că n-au fost sesizări din partea elevilor că ar fi fost deranjaţi de faptul că nu există o toaletă la etaj şi nici n-au existat copii din clasele mici care să nu apuce să ajungă la toaleta de la parter. Iniţiativa reînfiinţării grupurilor sanitare la Şcoala nr. 29 a aparţinut Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa. Inspectorul general şcolar din cadrul ISJ, prof. Răducu Popescu, a declarat că, atât în calitate de inspector general, cât şi de ales local în cadrul Consiliului Local Municipal Constanţa, a făcut demersuri pentru ca şcoala să beneficieze de fonduri, astfel încât să se amenajeze toaletele lipsă. „Prin Consiliul Local am solicitat şi s-au primit fonduri pentru reamenajarea grupurilor sanitare dezafectate de la Şcoala nr. 29”, a declarat prof. Popescu. Costul investiţiei a fost de aproximativ 4.000 de lei, iar reprezentanţii comitetului de părinţi spun că au contribuit şi ei cu bani la realizarea lucrărilor.

AVIZIERE VANDALIZATE În altă ordine de idei, începând din 12 septembrie, şcoala va avea o nouă conducere. Locul fostului director, prof. Mariela Mincă, va fi luat de prof. Daniela Badea. Noul director a venit să se familiarizeze cu unitatea de învăţământ şi deja s-a gândit care vor fi primele măsuri pe care le va lua. Ea şi-a propus să împrejmuiască şcoala cu un gard corespunzător şi care să nu mai permită nimănui accesul în incintă, pentru că cei care locuiesc în apropiere văd curtea şcolii ca un loc de promenadă, de relaxare sau de plimbat animalele de companie. „Localnicii nu ţin cont de orele elevilor şi trec prin curtea şcolii pentru a ajunge dintr-o parte în alta. Cu siguranţă vor fi deranjaţi, dar curtea şcolii nu este un spaţiu pentru plimbare”, a atras atenţia noul director al şcolii. Ea a declarat că, deşi a venit de puţin timp şi acum se familiarizează cu şcoala, deja a întâmpinat situaţii neplăcute: geamul de la avizierele şcolii a fost spart şi vandalizat, iar două camere de luat vederi montate în faţa şcolii au fost furate. A fost anunţată Poliţia, iar acum se fac cercetări pentru a se stabili autorii faptei. Conducerea şcolii îi bănuieşte pe băieţii-skateri care tot vin în curtea şcolii, însă deocamdată nu există o concluzie a anchetei.