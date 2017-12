GSIB Mangalia se retrage din campionat

Rezultate înregistrate în etapa a patra din Liga a IV-a la fotbal: SERIA EST: CFR Constanţa - Aurora 23 August 3-1 (I. Ştefan 54, 61, Al. Csucsak 82 - B. Ciocănel 71); la juniori: 1-5; Victoria Cumpăna - Vulturii Cazino Constanţa 1-3 (Cl. Nicolai 4 - E. Asan 50-pen, 64, 90); la juniori: 3-0 (lipsă acte identitate); CSO Ovidiu - AS Cogealac 9-2 (M. Andrei 15, I. Iancu 31, 44, C. Costache 33, R. Dulan 43, 73, St. Legănatu 83, G. Munteanu 85-autogol, I. Vîlsan 86 - P. Lefter 38, 56); la juniori: 0-3 (lipsă vize medicale); CS Eforie - Portul Constanţa 2-4 (R. Tintiuc 48, A. Rusu 60 - Al. Rotaru 10, 15, 85, M. Radu 53); la juniori: 0-4; Viitorul Pecineaga - Sparta Techirghiol 5-0 (Enis Cogali 26, I. Posteucă 34, D. Calagi 43, C. Bîrboră 75, Fl. Vărzaru 80); la juniori: 5-2. Meciurile GSIB Mangalia - CS Agigea nu s-au disputat (gazdele au anunţat că se retrag din campionat). Clasament: 1. Ovidiu 9p (golaveraj 22-9); 2. Vulturii Cazino 9p (12-8); 3. Pecineaga 9p (11-7).

SERIA VEST: CS Mihail Kogălniceanu - Gloria Băneasa 8-1 (N. Ivanov 18, 54, I. Ciobanu 29, 43, I. Treznea 42, 56, 69, D. Turtoi 68-pen - D. Sivriu 64); la juniori: 1-4; CS Carvăn Lipniţa - Recolta Nicolae Bălcescu 2-1 (S. Arif 25, 58 - L. Calcan 44); la juniori: 3-0 (neprezentare); Perla Murfatlar - Danubius Rasova 2-4 (D. Piron 11, Ad. Cănciulescu 93 - I. Ilie 24, I. Caradima 60-pen, C. Olah 78, Ad. Barbu 84); la juniori: 3-1; Steaua Speranţei Siliştea - Ştiinţa Poarta Albă 4-2 (M. Meaucă 7-pen, D. Marinescu 22, 40, V. Ciobanu 52 - Fl. Caraveţeanu 15, 81); la juniori: 4-1; CSŞ Medgidia - Carsium Hîrşova 4-0 (A. Celnicu 20, D. Antip 51, 72, P. Scînteie 80); la juniori: 1-3; CS Cernavodă - Tineretul Valea Dacilor 4-1 (R. Ivan 7, 23, N. Moise 15, S. Cumpănaşu 45 - A. Sima 59); la juniori: 14-2. Clasament: 1. Rasova 12p (golaveraj 17-5); 2. Kogălniceanu 9p/3j (22-2); 3. Murfatlar 9p (8-7).