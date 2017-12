GSIB Mangalia şi Dunărea Ostrov conduc în cele două serii

Dunărea Ostrov şi CS Peştera s-au distanţat de a treia clasată, Perla Murfatlar, în fruntea Seriei Vest şi par candidate îndreptăţite la promovarea în Liga a III-a. În Est, GSIB Mangalia are două puncte avans faţă de Portul, care a cîştigat clar derby-ul de la Ovidiu.

Rezultatele etapei a 9-a - Seria EST: CSO Ovidiu - Portul Constanţa 1-3 (Caramişin 63 - Bîrgău 57, Bîrzan 67, Stere 83); Aurora 23 August - GSIB Mangalia 1-5 (P. Florea 31 - I. Ilie 7, 56, Dimoftei 22, C. Olteanu 39, M. Staicu 83), la juniori: 3-4; Farul Tuzla - Cariocas Constanţa 3-1 (D. Iosif 16, Berceanu 23, Afin 83 - Tuzluchi 37), 0-4; Înfrăţirea Cogealac - Sparta Techirghiol 2-4 (Vîlcică 32-pen., Fl. Cristea 87 - Olăriţă 6, M. Munteanu 60-pen., Bîtu 79, Chifoi 84), 3-0 (neprezentare); Elpis Constanţa - Victoria Cumpăna 0-0, 8-0; Viitorul Pecineaga - Gloria Albeşti 2-3 (Olaru 1, D. Moraru 77 - I. Ştefan 20-pen., N. Petcu 66, 76). Clasament: 1. GSIB 22p; 2. Portul 20p; 3. Ovidiu 18p; 4. Albeşti 17p; 5. Cumpăna 15p; 6. Tuzla 15p; 7. Elpis 13p; 8. Pecineaga 12p; 9. Techirghiol 10p; 10. Cogealac 6p (8j); 11. Cariocas 4p; 12. 23 August 1p (8j).

Seria VEST: Viitorul Nisipari - Dunărea Ostrov 1-4 (Cartoafă 58 - Cartoafă 41-autogol, E. Anghel 80, D. Normambet 89, C. Lupu 92), 0-3 (neprezentare); Gloria Băneasa - Dacia Mircea Vodă 5-1, 2-1; Axiopolis Sport Cernavodă - Ştiinţa Poarta Albă 4-5 (Blaj 8, Olah 25, Metcher 57, Memet 85 - C. Miron 2, 43, Mihăilă 18, Baubec 40, C. Călin 92), 4-0; CS Peştera - Carsium Hîrşova 4-1 (Piron 26, 28, Cl. Mitu 32, 67 - A. Alexe 67); Perla Murfatlar - CS Mihail Kogălniceanu 3-4 (Murguleţ 9, Pascal 61, Stanciuc 87 - Colciu 17, 27, Cercel 70, Treznea 83), 9-0. Partidele Sport Prim Oltina - Dunărea Ciobanu se dispută pe 6 octombrie. Clasament: 1. Ostrov 25p; 2. Peştera 23p; 3. Murfatlar 16p; 4. Băneasa 15p; 5. Nisipari 13p; 6. Kogălniceanu 12p; 7. Mircea Vodă 12p; 8. Poarta Albă 10p; 9. Cernavodă 10p; 10. Oltina 10p (8j); 11. Hîrşova 6p; 12. Ciobanu 3p (8j).

Fapt incredibil la Pecineaga, unde formaţia locală a susţinut două meciuri pe teren propriu la interval de patru zile. Eliminat sîmbătă, la jocul cu Victoria Cumpăna, portarul Marian Drăghici a fost din nou titular, evoluînd cu Gloria Albeşti pe baza buletinului de identitate! „Jucătorul gazdelor Drăghici Marian a incitat la violenţă atît publicul, cît şi propriii coechipieri”, a notat centralul Marian Toader în foaia de arbitraj a meciului de marţi. De reţinut că motivul eliminării lui Drăghici fusese... comportare violentă! „În min. 85, jucătorul cu nr. 11 de la Cumpăna m-a lovit cu pumnul, iar portarul Drăghici Marian a sărit să mă apere şi l-a lovit la rîndul său pe acesta cu piciorul în cap. Ambilor jucători le-am arătat cartonaşul roşu, apoi am reluat meciul şi pînă la final nu au mai fost probleme deosebite. La ieşirea de la vestiare, jucătorul cu nr. 11 m-a înjurat. Menţionez că el nu corespunde celui din legitimaţia prezentată de oaspeţi”, a notat în foaie arbitrul de centru al partidei de sîmbătă, Mihai Pericleanu.