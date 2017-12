Guess Who, „Tot mai sus” şi la Constanţa

Unul dintre cei mai în vogă rapperi autohtoni, Laurenţiu Mocanu, alias Guess Who, vine în acest weekend, la malul mării, pentru a susţine un concert în cadrul unui „bal al bobocilor”, ocazie cu care va lansa pentru fanii constănţeni şi noul său album, „Tot mai sus”. Evenimentul este programat pentru seara de vineri, în clubul constănţean Crush şi face parte din cadrul proiectului „Toamna Bobocilor”, organizat de Sensation Media. Aici rapperul le va prezenta noul material discografic liceenilor, în rândul cărora are o popularitate foarte crescută şi le va interpreta atât cele mai noi piese de pe album, cât şi cântece mai vechi.

DE LA „ANONIM” LA... „GHICI CINE” Laurenţiu, alias Guess Who, a fost unul dintre rapperii generaţiei descoperită şi „crescută” de cei de la Paraziţii, pe vremea când cânta alături de Zekko, în trupa Anonim. Alături de Cheloo, Ombladon şi Freaka, cei doi puşti de 18 ani, pe atunci, au prezentat publicului cunoscător single-ul, videoclipul şi apoi, albumul „Extrema Zilei”. Primul album solo Guess Who s-a intitulat „Probe Audio” şi a apărut pe piaţă în 2009, reprezentând un sound fresh şi inovator în materie de rap românesc. Prima piesă semnată Guess Who, care, practic, a „spart” toate topurile din ţară şi i-a propulsat decisiv cariera a fost „Locul Potrivit”, inspirată din şlagărul lui Horia Moculescu, „Noi în anul 2000”.

LIVE PE SCENĂ Activitatea sa concertistică este strâns legată şi de numele lui Spike, coleg de breaslă din aceeaşi generaţie şi pepinieră. Guess Who şi Spike şi-au lansat, de altfel, primele albume solo, în acelaşi timp, realizând un turneu comun de promovare, în 2010.

Un alt artist cu care Guess Who a colaborat din plin este şi Grasu XXL. Au urmat piesa şi videoclipul „Manifest”, care au continuat trendul de mesaj cu un puternic impact social, ca şi „Locul potrivit”, iar vara lui 2011 anunţa deja lansarea noului album prin colaborarea cu DeMoga, la single-ul „Tot mai sus” şi prin dublul clip „Oriunde te duci - Ştiu deja”.

La concertul de vineri, Laurenţiu va fi însoţit de Griffo şi DJ Vlad de la Agresiv.

Guess Who trece în continuare printr-o perioadă foarte bună, toamna aceasta fiind bogată în apariţii pe scenă şi în emisiuni radio-tv, iar concertul live de la Constanţa se anunţă unul plin de surprize.