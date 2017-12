Guillermo del Toro pretinde că a fost urmărit de un OZN

Regizorul filmului fantastic “Labirintul lui Pan”, recompensat cu trei premii Oscar şi şapte premii Goya, a declarat că a fost urmărit de un OZN, pe cînd avea 15 ani. “Eram cu un prieten în Mexic, cînd am văzut o lumină care se mişca deasupra autostrăzii şi sărea pe suprafaţa cerului. Am început să claxonăm şi să aprindem farurile cînd, deodată, am sărit circa 60 de kilomentri mai aproape de acea lumină. Am gonit apoi, înapoi spre oraş, iar lumina a început să ne urmărească”, a declarat Guillermo del Toro. Regizorul, în vîrstă de 43 de ani, recunoaşte că povestea sa este greu de crezut, dar insistă că spune adevărul. “Nici măcar soţia mea nu m-a crezut, aşa că de ce ar face-o altcineva?”, a mai precizat acesta. Guillermo del Toro lucrează în prezent la filmul “The Hobbit”, care are la bază romanul “Bilbo the Hobbit” al lui J.R.R. Tolkien şi care se estimează că va intra în cinematografe în 2010.