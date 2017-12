Guillermo del Toro renunţă la pelicula ”The Hobbit”

Regizorul Guillermo del Toro nu va mai regiza cele două părţi ale ”The Hobbit”, ecranizarea romanului scris de J.R.R. Tolkien, motivul fiind întârzierea începerii filmărilor din cauza problemelor financiare ale studiourilor MGM.

”După aproape doi ani de zile în care am gândit o lume aşa de bogată precum cea creată de Tolkien, trebuie, cu regret, să mă retrag din frutea acestui proiect minunat”, a declarat Guillermo del Toro pentru un site dedicat fanilor săi. El va continua însă să lucreze la scenariul peliculei, alături de Peter Jackson, soţia acestuia, Fran Wals şi Philippa Boyens. Jackson a încheiat o înţelegere în 2007 pentru a realiza cele două părţi ale peliculei ”The Hobbit”, în funcţia de producător general, alături de soţia sa. În urmă cu o săptămână, del Toro anunţa că cele două pelicule ”The Hobbit”, a căror producţie a întârziat foarte mult, nu au primit încă undă verde. Peter Jackson şi-a anunţat regretul legat de plecarea lui del Toro, însă a precizat că îl înţelege, deoarece este legat de alte proiecte pe termen lung şi nu mai poate aştepta. ”Problema este că Guillermo nu dorea să-şi petreacă şase ani în Noua Zeelandă pentru a lucra doar la aceste pelicule, când înţelegerea originală era pentru doar trei ani”, a spus Jackson. Producătorul a mai spus că va discuta săptămâna aceasta cu studiourile MGM opţiunile pentru găsirea unui nou regizor. Acţiunea din romanul ”The Hobbit”, scris de J.R.R. Tolkien, se petrece înaintea trilogiei ”Lord of the Rings”. În luna aprilie, actorul Ian McKellen, care va relua rolul magului Gandalf, anunţa că filmările pentru ”The Hobbit” vor începe în luna iunie, în Noua Zeelandă şi vor dura probabil mai mult de un an.

În vârstă de 44 de ani, Guillermo del Toro s-a remarcat ca regizor, scenarist şi producător, legându-şi numele de filme ca ”Hellboy” şi ”Pan\'s Labyrinth”. Pentru scenariul acestuia din urmă, cineastul mexican a fost nominalizat la Oscar în 2007.