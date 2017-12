Gunoaie reciclate

Un număr de 20 de adolescenţi care trăiesc la marginea capitalei Paraguayului, Asuncion, în apropiere de o groapă de gunoi, au şansa de a-şi depăşi condiţia, în cadrul unui proiect inedit. Au reciclat gunoaiele care se găsesc din belşug, transformându-le în… instrumente. Violoncelul, contrabasul şi mandolina făcute din cutii de metal scot sunete de invidiat. Mai mult, ajutaţi de un muzician profesionist, adolescenţii au format o orchestră şi oferă concerte lângă groapa de gunoi. Orchestra cu instrumente din deşeuri a făcut impresie până şi celor mai fini cunoscători ai muzicii. Scopul orchestrei este însă să-i ajute pe oameni să înţeleagă că gunoiul nu este doar gunoi care nu mai poate fi folosit. Cu obiecte precum scannere stricate, bidoane de ulei şi chiar capace de sticlă, orchestra are un repertoriu variat, de la lucrări de Beethoven la piesele formaţiei The Beatles. ”Orchestra este foarte importantă pentru noi. O iubim. De asta studiem. Învăţăm şi alţi copii. De exemplu, la un moment dat am fost în Columbia, la un orfelinat unde erau mulţi copii. Le-am arătat cum să recicleze gunoiul şi să îşi facă propriile instrumente”, a declarat una din chitaristele formaţiei, Noelia Elizabeth Rios.