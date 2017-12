Guns N’ Roses „a tras cortina” la Rock the City

Festivalul Rock the City, care a avut loc de vineri până duminică, la complexul Romexpo din Capitală, s-a încheiat cu un show de trei ore al trupei Guns N\' Roses, care a inclus hituri precum „Welcome to the Jungle” şi „Paradise City”, dar şi coveruri după piese semnate Pink Floyd. Trupa al cărei lider este Axl Rose a venit pentru a doua oară în România, după ce, în 2010, a fost huiduită pentru că a urcat pe scenă cu o întârziere de peste două ore. Cu mici, cu bere, o parte dintre spectatori s-au îndreptat, duminică seară, după ora 20.00, spre scena unde Axl Rose, cu pălărie de cowboy şi sacou asortat, cânta „Welcome to the Jungle”. Au urmat trei ore cu o trupă Guns N\' Roses mai în formă decât faima ce o preceda, de la concertul din 2010, cu un Axl care a schimbat mai multe pălării, cu sound-uri atât de diferite, de la country la balade şi solo-uri de chitară. După „Knocking on Heaven\'s Door” şi „Night Train”, trupa s-a întors pentu un bis care a durat până la 23.30 şi care s-a încheiat cu „Patience” şi „Paradise City”, ultima piesă fiind acompaniată, pe final, de efecte pirotehnice şi confetti roşii. „Sunteţi o mulţime foarte mişto, mai venim pe aici”, a spus Axl, în final.