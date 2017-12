Guns N’ Roses, huiduită de fanii din Melbourne

Formaţia rock americană Guns N’ Roses a fost huiduită, marţi, pe Melbourne Cricket Ground, după ce crainicul a strigat ”Sydney!”, transmite NME.com citat de news.ro.

Show-ul americanilor a început cu McBob, tehnicianul de chitară şi crainic, care a anunţat apariţia în scenă a trupei strigând ”Sydney!”.

Mulţimea a apostrofat formaţia care se afla în turneul ”Not In This Lifetime Tour”. După încheierea show-ului, pe pagina de Facebook a trupei a fost publicat un mesaj de scuze. ”Melbourne! În mod accidental, după 30 de ani, McBob a făcut o greşeală, ne pare rău cu adevărat. Mulţumim că aţi venit în seara asta!”.

Lineup-ul formaţiei Guns N’ Roses în turneul ”Not in This Lifetime” este format din membrii formulei originale Axl Rose (voce), Slash (chitară) şi Duff McKagan (bas), Dizzy Reed (clape), care este alături de trupă din 1990, Richard Fortus (chitară), membru al grupului din 2001, Frank Ferrer (Tobe), din 2006, şi, ocazional, Steven Adler (tobe), membru în formula originală.

Guns N' Roses este o trupă rock americană, înfiinţată în 1985, la Los Angeles. Cele şase albume de studio ale sale - ”Appetite for Destruction” (1987), ”G N' R Lies” (1988), ”Use Your Illusion I” (1991), ”Use Your Illusion II” (1991), ”The Spaghetti Incident?" (1993) şi ”The Chinese Democracy” (2008) - s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.