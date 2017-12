Guns N\' Roses şi Red Hot Chili Peppers, în Rock and Roll Hall of Fame în 2012

Trupele americane Guns N\' Roses şi Red Hot Chili Pepper se numără printre artiştii care vor fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame în 2012, în cadrul unei ceremonii speciale ce va fi organizată pe 14 aprilie, în oraşul american Cleveland. Ceilalţi artişti ce vor fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame sunt grupul hip-hop Beastie Boys, cantautoarea Laura Nyro, cântăreţul britanic Donovan şi trupa britanică The Faces, din care au făcut parte Rod Stewart şi chitaristul trupei The Rolling Stones Ronnie Wood.

Laura Nyro, care a compus hiturile ”Wedding Bell Blues” şi “When I Die”, este singura femeie dintre artiştii aleşi pentru a fi incluşi anul viitor în Rock and Roll Hall of Fame. Cântăreaţa Donna Summer, trupele de fete Joan Jett and the Blackhearts şi Heart, dar şi trupa Rufus, în care a cântat Chaka Khan s-au aflat şi ele pe lista scurtă a artiştilor propuşi spre includere dar nu au primit această distincţie, una dintre cele mai prestigioase din industria muzicală ce poate fi oferită unui artist, indiferent de genul muzical abordat de acesta. Însă, nu doar femeile au fost excluse de la ceremonia de anul viitor, întrucât votanţii au decis să nu îi includă pe Eric B & Rakim, War, The Cure şi The Spinners.