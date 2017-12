Guns N\'Roses ar putea concerta din nou pentru fanii români

Ediţia din acest an a Festivalului Rock the City va avea loc între 29 iunie şi 1 iulie, în Capitală, cu participarea a circa 15 trupe, organizatorii fiind în discuţii cu formaţiile The Offspring şi Guns N\'Roses, dar aceste nume nu sunt confirmate. Production manager-ul D&D East Entertainment, Lenţi Chiriac, a declarat că se poartă discuţii cu trupele respective, dar nu este semnat nimic, aşa că situaţia se poate schimba. Organizatorii evenimentului vor susţine, săptămâna viitoare, o conferinţă de presă, pentru a anunţa trupele care vor cânta la festival, dar şi alte proiecte.

Rock the City se va desfăşura la Romexpo sau în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Sunt aşteptate în concert 14 sau 15 trupe, mai diverse decât anul trecut, fiind prezente şi genuri ca trash, gothic, alternativ.

Rock the City 2011 s-a desfăşurat între 1 şi 3 iulie, în Piaţa Constituţiei, printre trupele care au urcat pe scenă numărându-se Prodigy, Therapy?, Mike and the Mechanics, Hatebreed, Whitesnake şi Judas Priest.

Formaţia americană Guns N\'Roses a mai concertat în România, pe 21 septembrie 2010, la complexul Romexpo din Capitală.