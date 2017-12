Guns N\'Roses, la Rock the City

The Cult, Godsmack şi Guns N\'Roses se numără printre formaţiile care vor cânta la ediţia din acest an a festivalului Rock the City, care va avea loc între 29 iunie şi 1 iulie, la complexul Romexpo din Capitală. Lista de start a evenimentului este completată de Machine Head, Black Label Society, Ugly Kid Joe, Within Temptation, Saxon, Pentagram, Sweet Savage şi Lostprophets. Totodată, organizatorii anunţă că alte două - trei trupe vor fi confirmate în perioada următoare. Anul trecut, Rock the City s-a desfăşurat în Piaţa Constituţiei din Capitală, iar printre trupele care au urcat pe scenă s-au numărat Prodigy, Therapy?, Mike and the Mechanics, Hatebreed, Whitesnake şi Judas Priest.

Trupa Guns N\' Roses a mai concertat în România, pe 21 septembrie 2010, la complexul Romexpo din Capitală. În prezent, Guns N\' Roses este formată din Axl Rose - vocal şi pian, Dizzy Reed - clape, pian, sintetizator şi backing vocals, Tommy Stinson - chitară bas şi backing vocals, Chris Pitman - clape şi backing vocals, Richard Fortus - chitară, Frank Ferrer - baterie şi percuţie, Ron Thal - chitară şi DJ Ashba - chitară. De-a lungul anilor, trupa Guns N\' Roses a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume, dintre care peste 76 de milioane numai în Statele Unite ale Americii. Cel mai bine vândut disc al grupului este „Appetite for Destruction”, cu peste 38 de milioane de exemplare vândute la nivel mondial.