Gură de oxigen pentru Viitorul

Viitorul Constanţa a reuşit să întrerupă seria negativă din această primă parte a sezonului şi a învins, sâmbătă, scor 2-1, pe CF Brăila, echipă care ocupă ultimul loc al clasamentului Seriei I al Ligii a II-a. Presiunea rezultatului s-a făcut simţită încă din primele minute, jucătorii pregătiţi de Cătălin Anghel reuşind cu greu să se apropie de poarta lui Ilie, singurul şut spre poarta brăileană aparţinându-i lui Larie, în min. 25. De altfel, mijlocaşul defensiv venit de la Farul a făcut din nou o partidă slabă, fiind înlocuit imediat după pauză cu Banoti. În min. 50 am consemnat şi prima situaţie bună de a înscrie pentru gazde, însă Chiţu a trimis pe lângă poartă din situaţie de unu la unu cu portarul. Şi, când se părea că Viitorul va pune stăpânire pe joc, Nelu Bucă, atacantul oaspeţilor, a profitat de plasamentul greşit al lui Ignat, a sprintat spre poarta lui Cătălin Popa, iar acesta nu l-a putut opri decât prin fault. Stăncioiu a transformat lovitura de pedeapsă acordată de centralul Claudiu Baboia, iar Brăila spera că poate obţine primul succes din acest sezon. După ocazie foarte bună irosită de Ignat, în min. 74, care a reluat din 6 m pe lângă poartă, Chiţu a obţinut o lovitură de la 11 m patru minute mai târziu, iar Banoti a restabilit egalitatea: 1-1. Finalul meciului a găsit în atac formaţia constănţeană, iar eforturile acesteia au fost răsplătite de Hertu, care a reluat balonul cu capul din marginea careului de 6 m. Victorie meritată a gazdelor care reuşesc să-şi treacă în cont trei puncte extrem de preţioase. „Am întâlnit un adversar care a stat foarte bine în teren, dorind foarte mult să plece neînvins. Am crezut mereu în victorie, chiar şi când eram conduşi şi, prin acest succes, sper să fi trecut peste perioada mai puţin bună. Am nişte jucători minunaţi şi sper ca victoria să le dea mai multă încredere, pentru că au dovedit că au caracter. Sunt convins că putem mai mult decât am arătat până acum“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. Au evoluat - Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Popa - Călin, Ignat, I. Posteucă (72 M. Rusu), Renţea - Benzar, Larie (46 Banoti), Cârstocea (55. R. Lupu) - Cristocea, Hertu, Chiţu; Brăila (antrenor Liviu Ciobotariu): Ilie - Bosoi, Şerban, Gurguiatu, Ioviţă (59 Moldoveanu) - Iosofaghe (80 Moise), Pînzaru, Gheorghe, Stăncioiu, Dumitru - Bucă (78. M. Ilie). Cartonaşe galbene: C. Popa, Renţea, Benzar / Dumitru, Iosofaghe. Au arbitrat: Claudiu Baboia (Bucureşti) - Costin Florescu (Clinceni) şi Claudiu Florea (Piteşti).