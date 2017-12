Am mai vorbit despre zbuciumul existenţial al caţei, despre dorinţa ei de afirmare plenară şi despre valenţele sale în privinţa manifestărilor de stradă. Am studiat pe toate părţile capacitatea acesteia de a se transforma în paraşută. De altfel, cu toate că nu are nicio legătură cu aviaţia, este tratată în permanenţă ca o paraşută. Unii, mă refer la cei care exagerează în materie de zbor, o confundă cu o zdreanţă. Caţa se laudă că a absolvit cu brio şcoala vieţii. Aiurea. Adevărul este că a rămas repetentă pe linie şi nu şi-a dat nici acum “bacul”… Asta este partea ascunsă a vieţii sale. Cu ocazia unor expuneri, am aprofundat teoriile referitoare la esenţa existenţei sale la uşa cortului. Aici a copilărit şi tot aici s-a afirmat plenar. În fapt, chiar dacă se dă mare peste tot, este un rebut. De vină sunt cei care o bagă frecvent în seamă şi îi dau apă la moară. Din acest motiv, i-a intrat în cap că este o vedetă. Exact precum prostia, precizez, soră cu fudulia. Prin ceea ce debitează şi după cum se manifestă, caţa a devenit apanajul prostiei. Practic, caţa şi prostia sunt precum subiectul şi predicatul. Iată că, după cum constatat, în diverse ocazii, caţa cu gură mare reprezintă un reper pentru cei care vor să ne introducă în lumea zbuciumată a mahalalei de toate tipurile şi de toate naţiile posibile. La TV, sunt realizatori care pun mare preţ pe experienţa de viaţă a caţei, fie că avem sau nu de-a face cu o curviştină. Mai nou, dialogul cu cetăţeanul obişnuit se realizează prin intermediul caţei proţăpite în studiourile de televiziune. În astfel de ipostaze, caţa este pusă să disece viaţa unor naivi sau tineri aflaţi la început de drum. Culmea, caţa întoarce viaţa tuturor pe toate feţele, analizează, chipurile, şi trage concluzii. În ultima vreme, ne-au fost prezentate caţe care de care mai vulgare. Asmuţite bine asupra unor subiecţi, dumnealor nu au ratat ocazia de a-şi pune poalele în cap. Trebuie să recunosc, am asistat la un spectacol mai mult decât dizgraţios… Pe post de lup moralist, caţa dă sfaturi tuturor, îşi bagă nasul în viaţa privată a fiecăruia dintre noi. Gură bogată din fire, se laudă că a trăit cu cutare vedetă, prezentând în detaliu scene de un amor sordid. Isterică din născare, caţa nu suportă să fie contrazisă, drept care contraatacă, la baionetă, cu lături. Unii au catalogat această manevră ca fiind o reacţie exotică. Pe dracu’! În plină euforie personală, caţa se tăvăleşte pe jos ca la balamuc. Abia aştept să asistăm la momentul în care caţele se vor încăiera pe un subiect fierbinte… După cum se îmbracă, fistichiu este puţin spus, caţa este adeseori confundată cu o matracucă. Sunt caţe care au devenit vedete. Fără pic de jenă, se comportă în studioul de televiziune ca la ele acasă! Îşi dau poalele peste cap şi înjură ca la uşa cortului de baştină. Sunt caţe care, mai nou, culmea mizeriei umane, îşi rezolvă conflictele de familie la… televizor. E ca şi cum şi-ar expune rufele murdare în văzul lumii!