Gură păcătoasă

INCERTITUDINI Mai toţi politicienii au devenit bloggeri înfocaţi. Ce nu pot spune la televizor sau în Parlament scriu pe blog. Ei fac analize, îşi atacă adversarii politici. Deputatul PDL Raluca Turcan a analizat pe blogul propriu activitatea partidului din care face parte. După ce îşi laudă propriul partid, Turcan enumeră şi câteva critici. “Dacă din punct de vedere al activităţii Guvernului şi al funcţionării Legislativului am marcat progrese, din punct de vedere politic am planat în incertitudine. Da, am avut Convenţia Naţională (ţinută în luna mai), care l-a reconfirmat pe premierul Emil Boc în fruntea partidului, a consolidat sprijinul PDL pentru guvernare şi a produs o anumită înnoire la vârf. Ulterior Convenţiei însă, partidul nu a făcut saltul necesar şi aşteptat în organizarea internă şi în efortul de apropiere de cetăţeni. Mai mult, agenda politică a partidului (legată de regionalizarea României, introducerea votului uninominal pur, reducerea numărului de parlamentari şi modificarea Constituţiei) nu a înregistrat niciun progres”, scrie Turcan.

FĂRĂ SIMPATIZANŢI De asemenea, ea recunoaşte că nu s-a produs o consolidare ideologică a partidului: “N-am apăsat pedala ideologică suficient de mult şi nu avem un electorat suficient de numeros şi suficient de dedicat care să ne sprijine în 2012. N-am reuşit să creăm pentru simpatizanţii noştri sentimentul că au ceva important de câştigat dacă PDL câştigă alegerile. N-am promovat în mod decis o agendă de centru-dreapta şi am lăsat impresia că facem reformele forţaţi de realităţi şi nu impulsionaţi de convingeri. Iar intrarea în anul electoral 2012 ne găseşte stagnând în sondaje. Suntem ca o echipă de fotbal care a intrat în repriza a doua, e condusă cu 4 la 2 şi nu reuşeşte să preia iniţiativa. În curând vom intra în criză de timp. Cred că ne aflăm în faţa unui calendar extrem de strâns, iar amânările sau nerealizările vor avea consecinţe electorale neplăcute”. Ce putem spune? Gura păcătosului adevăr grăieşte!