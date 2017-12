Faţă de gura bogată, despre care am vorbit ieri, gura slobodă are cu totul alte principii despre viaţa şi activitatea revoluţionară. De cînd au apărut jaluzelele, nu mai vorbeşte cu perdea. Cum să zic, e slobodă! Din acest motiv, încurajează mîrlănia. Gura slobodă, ca atitudine, întîi vorbeşte şi pe urmă gîndeşte. Ceea ce, trebuie să recunoaştem, nu este sănătos şi nici cuviincios. Gura slobodă vorbeşte vrute şi nevrute. Stă bine cu clorofila. De ce spun asta? Simplu, pentru că, indiferent de subiect, le înfloreşte tot timpul. Din acest motiv, cred unii că primăvara depinde de gura slobodă. Aiurea! Totul este artificial. Ţine, ca să zic aşa, de imaginaţia sa bolnavă. Să fiţi siguri, gura slobodă nu ştie să ţină un secret. Nu poate şi gata! E ca şi cum ar sta prost cu băşica udului. Se ţine cît se ţine, după care, într-un moment de uşurare, îşi dă drumul. Sigur, nu chiar din prima. O mai lungeşte. Îi place să menţină suspansul. Te pregăteşte înainte. Cum să zic, ca să-ţi dezvăluie un secret, te pregăteşte din punct de vedere psihic. La rîndul său, preventiv, gura slobodă vrea să se asigure că nici tu nu spui altcuiva. Se jură că nu fură, cu toate că a pierdut raţa din gură. Într-un final încrîncenat de atîta aşteptare, gura slobodă spune tot. Este de o sinceritate de-a dreptul dezarmantă. Dacă e cu chef, îţi descrie cu lux de amănunte subiectul. Are o capacitate deosebită de a intra în detalii. Cum să zic, pînă la cele mai mici amănunte. Ca să-ţi capteze atenţia definitiv, inventează. Trebuie să recunosc, dispune de o imaginaţie debordantă. Nu se recomandă să ajungi în gura slobodă. În plină isterie, te face zdrenţe. Cînd e să ia pe cineva la ture, gura slobodă se întrece pe sine. În astfel de situaţii, are un repertoriu divers şi apăsat. Gura slobodă emană tot felul de spurcăciuni şi vorbe de ocară. În materie de bîrfă temeinică, nu are rival. Ferească Dumnezeu să te raşcheteze gura slobodă! Nu te mai spală toţi afluenţii Dunării! Gura slobodă se pretează la tot felul de expresii vulgare, şuierături şi şmecherii vocale. Imită fel şi fel de păsări. Indiferent de sex, naţionalitate sau apartenenţă politică, ţipă ca o ţaţă. Repet, se jură că nu fură. În situaţii limită, boceşte. Mă rog, ca să-şi atingă scopul, este în stare de orice. Gura slobodă nu-i suportă pe intelectualii şi rafinaţii momentului. Ori de cîte ori dă nas în nas cu un asemenea exemplar, se strîmbă şi foloseşte un limbaj de mahala. Sînt şi situaţii în care, procedînd astfel, gura slobodă crede că o să cîştige în popularitate. Avem destule exemple de acest gen în politică. Sînt guralivi care se remarcă doar prin gura lor bogată. Cei mai mulţi sînt pîndiţi de apusul carierei lor politice. Nu mai au un succes atît de răsunător precum odinioară. Pa, la revedere. Gura slobodă este emisarul nesimţirii. Se bagă în vorbă. Cicăleşte pe toată lumea. Vorbeşte în dodii. Dă cu oiştea-n gard în numele democraţiei. Pe scurt, crede că i se permite orice. Ca orice gură slobodă, pe glasul ei piere.