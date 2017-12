Gura tehnocratului aberații grăiește

Iar e sfat festiv cu apropiații din mass-media la vila BNR din Sinaia. Ca-n fiecare an. Și iar scapă de-acolo declarații cu tâlc. Cică Prima Casă, subvenția preferată a comuniștilor, pardon, tehnocraților, ar fi trebuit să dispară în acest an, dar - vai, vai! - a apărut legea dării în plată. Și uite-așa, statul s-a simțit nevoit să suplimenteze de mai multe ori bugetul acestui program. Asta spune șeful de la Stabilitate din BNR, Eugen Rădulescu. Să nu uităm, însă, că, în timpul dezbaterilor parlamentare, BNR susținea că legea DIP ar duce la... desființarea Primei Case, în condițiile în care și imobilele cumpărate cu garanție de stat puteau fi date înapoi băncilor. După lupte aprige, programul a ieșit de sub incidența DIP. De ce atâta panică, însă, dacă rata de neperformanță în Prima Casă este atât de mică, de 0,3%? Pentru că, dincolo de declarațiile publice, toată lumea înțelege cât de toxic e programul și ce dramă urmează în perioada imediat următoare, când ratele se vor dubla, dacă nu chiar tripla. Avocatul Gheorghe Piperea remarcă faptul că statul român, mărinimos din fire (cu banii noștri, evident), a dat deja 2,1 miliarde lei pentru Prima Casă, întru ajutorarea bietelor bănci, și pregătește încă 600 milioane lei (după cum a confirmat deja ministrul Finanțelor, Anca Dragu) - „Să înțelegem că dacă legea DIP pică la Curtea Constituțională, așa cum se roagă bnr-iștii pe toate drumurile, dispare imediat și Prima Casă? Adică tinerii frumoși și inteligenți nu se vor mai putea împrumuta ca să-și împlinească visul de a cumpăra două camere, la preț triplu, cu rate întinse pe trei vieți de-acum înainte? Iar dezvoltatorii imobiliari nu-și vor mai putea derula onestele afaceri cu imobile ieftine, sigure la cutremure și incendii? Iar părinții copiilor pe care-i salvează ONG-urile nu se vor mai putea înrobi la bănci, sacrificând hrana, încălțămintea și educația plozilor?“. Ăsta risc sistemic sever, nu-i așa? Așa chiar nu se mai poate! Așteptăm macro-prudenții și tehnocrații-comuniști să vină să spună clar și răspicat că, dacă DIP moare, moare și Prima Casă, iar statul intră-n faliment suveran.