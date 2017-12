Guriţă a debutat la Trofeul „Telegraf”

A 17-a ediţie a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de gen din ţară rezervat veteranilor, a continuat sîmbătă şi duminică, la Sala Sporturilor, cu alte meciuri spectaculoase. De remarcat că numai două meciuri din cele 27 programate s-au încheiat la egalitate. În derby-ul Grupei A, dintre Telegraf & TV Neptun şi Real, scorul final a fost 1-1. La pauză a fost 1-0 pentru Telegraf & TV Neptun, gol Gigi Carataş, Realul egalînd în repriza a doua prin Mihai Baicu. În partida Portul-Arca - Capitol ’84, din Grupa C, a debutat la actuala ediţie a Trofeului „Telegraf” fostul atacant al Farului, Mihai Guriţă, care a marcat două goluri şi a contribuit decisiv la succesul formaţiei Portul-Arca. Cea mai categorică victorie a realizat-o Municipal, 11-0 cu Callatis Mangalia, în Grupa B, şapte goluri fiind marcate de Gabi Stan şi patru de Mihai Georges.

Rezultatele înregistrate - sîmbătă: Luceafărul Amzacea - Didactica Mangalia (Gr. A) 2-1 (0-0); Tomis Millenium - CSM Medgidia (Gr. D) 3-1 (1-1); SNC - ITC (Gr. C) 7-1 (3-0); Real - Elox (Gr. A) 7-3 (3-1); Municipal - Farul Tuzla (Gr. B) 6-0 (3-0); Alpha - FC Constanţa (Gr. E) 5-2 (2-1); Steaua RTS Cogealac - Capitol ‘84 (Gr. C) 1-2 (1-1); Recolta Cumpăna - Dinamo Spada (Gr. E) 1-2 (0-0); Portul-Arca - Tomis Termoserv (Gr. C) 2-0 (2-0); Jandarmii Tomis - Olimpia (Gr. E) 2-3 (1-1); Julius - Voinţa (Gr. F) 2-4 (1-1); Cosmos - Liga Ofiţerilor (Gr. F) 1-2 (1-1); duminică: Poliţia - Perla Basarabi (Gr. D) 9-1 (4-1); Recolta Cumpăna - Jandarmii Tomis (Gr. E) 6-3 (4-1); Steaua Mării - CSM Medgidia (Gr. D) 3-5 (1-1); Portul-Arca - Capitol ‘84 (Gr. C) 4-3 (2-2); Elox - Delta Grup Construct Tulcea (Gr. A) 2-7 (0-3); Telegraf & TV Neptun - Real (Gr. A) 1-1 (1-0); Municipal - Callatis Mangalia (Gr. B) 11-0 (6-0); Steaua RTS Cogealac - SNC (Gr. C) 4-9 (3-2); Alpha - Olimpia (Gr. E) 7-3 (4-3); Steaua Dorobanţu - CS Eforie (Gr. B) 1-4 (0-3); Marştefi - Intersport (Gr. F) 5-2 (3-2); Farul Tuzla - Ştiinţa (Gr. B) 4-0 (0-0); Dinamo Spada - FC Constanţa (Gr. E) 3-3 (1-1); ITC - Tomis Termoserv (Gr. C) 5-1 (1-0);Tomis Millenium - Săgeata Stejaru (Gr. D) 1-3 (0-1).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic