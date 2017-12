Un cercetător din Chile este ferm convins că gustul vinului este influenţat de muzică. Acesta este de părere că Jimi Hendrix merge cu un pahar de Cabernet Sauvignon, în timp ce vinul Merlot ar trebui băut cu muzica lui Otis Redding pe fundal. Cercetătorul susţine că studiul acesta este primul care a stabilit faptul că muzica influenţează gustul vinului, adăugînd că rezultatele ar putea avea implicaţii importante pentru proprietarii de restaurante. Comunitatea ştiinţifică ştia că muzica afectează comportamentul, însă este pentru prima dată cînd se dovedeşte că muzica poate afecta alte simţuri şi că schimbă gustul vinului. Studiul a arătat că atunci cînd se ascultă melodii puternice, un vin precum Cabernet Sauvignon este perceput ca fiind cu 60% mai intens, bogat şi puternic decît atunci cînd nu se ascultă muzică.

Studiul ce aparţine de psihologia aplicată are la bază teoria recompensării cognitive, care sugerează că muzica stimulează anumite regiuni ale creierului. Atunci cînd vinul este gustat, aceste zone din creier sînt deja active şi recompensează ascultătorul cu gustul unui vin corespunzător. Studiul a fost efectuat de producătorul de vinuri Aurelio Montes, originar din Chile, care încorporează muzica în procesul de fabricare a băuturii. Acesta pune muzică religioasă în camerele cu butoaiele puse la maturare, fiind de părere că vibraţiile îmbunătăţesc calitatea produsului. Pe lista cîntecelor ideale pentru anumite feluri de vin, Chardonnay se asociază cu „Atomic” al trupei Blondie, iar Merlot este bun cu Otis Redding cîntînd „Sitting on the Dock of the Bay”. Piesa „All Along the Watchtower” în versiunea lui Jimi Hendrix este recomandată cu un Cabernet Sauvingnon din Chile, producţia din 2006.