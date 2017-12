Gusturi culinare extreme la Rock the City

Piaţa Constituţiei din capitală va deveni, în perioada 1-3 iulie, punctul zero al muzicii rock. Timp de trei zile, Festivalul Rock the City va aduna peste 35.000 de spectatori nerăbdători să se distreze la concertele unor nume sonore ale scenei internaţionale precum Judas Priest, WhiteSnake sau The Prodigy.

Astfel, cei de la The Prodigy vor sosi pe scena festivalului pe 1 iulie, în premieră în România. Cerinţele acestora în domeniul culinar par a fi în opoziţie cu stilul agresiv care i-a consacrat. Ei au solicitat mâncare vegetariană servită în veselă de China, tacâmuri de metal şi storcător de fructe. De asemenea, ei doresc ca scena să fie acoperită cu o mochetă specială, de culoare gri sau neagră. Măsurile de securitate nu vor avea nimic ieşit din comun, dar membrii trupei au declarat că nu vor tolera niciun fel de agresivitate din partea agenţilor de pază.

Tot în premieră naţională, componenţii trupei Mike and The Mechanics, împreună cu Mike Rutherford (fondatorul Genesis) vor sosi la Bucureşti pentru a doua zi de festival. Aceştia au cerut în culise prosoape negre şi o lumină difuză, în camerele special amenajate pentru ei. La capitolul securitate, aceştia au solicitat ca agenţii să fie prietenoşi cu publicul.

Cea de-a treia zi de festival se anunţă incendiară: Judas Priest va include în show efecte speciale, lasere îmbinate cu elemente pirotehnice de mare efect. În contrast cu Prodigy, cei de la Sabaton au solicitat, la Bucureşti, pizza şi sandwich-uri mari americane, pe care le vor degusta înaintea show-ului. Papa Roach va avea două camere în backstage, pentru artişti şi band. Trupele autohtone care vor concerta în cele trei zile sunt: Trooper, Voodoo, Monarchy şi Metrock.

Biletele se găsesc în magazinele Domo, Germanos, Vodafone, librăriile Cărtureşti şi Humanitas, precum şi online, pe www.eventim.ro.