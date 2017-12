Guvern 10%

MEMORIA COLECTIVĂ NU UITĂ Actualul Guvern condus de premierul Emil Boc a pierdut de mult încrederea populaţiei. Măsurile luate anul trecut, de reducere a salariilor la valori sub limita supravieţuirii, au pus capac nedreptăţilor cu care deja se confruntau românii. Oricât de mult s-ar strădui guvernanţii să spele imaginea partidului cu fel şi fel de artificii specifice politicii româneşti şi false promisiuni nu vor putea să şteargă din memoria colectivă furtul din salarii. De aceeaşi părere este şi vicepreşedintele PSD Ecaterina Andronescu. Ea consideră că Guvernul şi-a pierdut dreptul să-şi asume răspunderea pe legile României, pentru că nu mai are încrederea electoratului. „Întrebare pe care eu o pun este: ce legitimitate mai are acest Guvern ca să îşi asume răspunderea pe nişte legi extrem de importante pentru societate? Nu pot să ignor sondajele şi să văd că acest Guvern mai are o încredere din partea populaţiei de 10% sau sub 10%, în timp ce votul nostru în Parlament este legitimat de numărul celor care ne-au trimis acolo. În actualul Parlament s-au produs schimbări, de la momentul alegerilor, iar oamenii nu au mai avut cum să îşi spună cuvântul”, crede Ecaterina Andronescu.

GUVERNUL: LEGEA SUNT EU, LEGEA O FAC EU! Vicepreşedintele PSD consideră că orice decizie de importanţa unei legi cum este cea privind comasarea alegerilor, alegerea judecătorilor sau modificarea Constituţiei trebuie să aibă o justificare în faţa electoratului. „Asistăm la manifestarea unei puteri care spune: Legea sunt eu, legea o fac eu, iar voi, cei care vă aflaţi în Opoziţie, nu aveţi decât să vă supuneţi deciziilor noastre. Noi, oricum, vom face toate demersurile necesare şi la Curtea Constituţională, ca să nu fie acceptată comasarea alegerilor. Cei mai mulţi din electori sunt din mediul rural. Va fi un proces extrem de dificil de derulat\', a subliniat Ecaterina Andronescu. În aceeaşi ordine de idei, Andronescu crede că Puterea ar încerca să „împingă” mandatul aleşilor locali dincolo de limitele stabilite de lege.