Protestele angajaților din închisorile din România au continuat luni, atunci când aproximativ 50 de salariați ai Penitenciarului Ploiești au manifestat în fața instituției la care lucrează, timp de o oră. Oamenii au scandat lozinci precum “Cioloş şi cu Prună sunt picaţi din lună” sau “ Guvern tehnocrat, ne-ai abandonat”. “Ne nemulţumesc lipsa de decizie a ministrului Justiţiei, discriminarea legislativă pe care o practică Raluca Prună, lipsa dialogului social. Tot sistemul de ordine publică va primi o majorare de 10% la salariul de bază. Cu toate că suntem menţionaţi în mod special în ordonanţă, suntem singurii din acest sistem care pe 10 septembrie nu am primit niciun leu. Până acum activitatea penitenciarelor nu a avut de suferit, dar de acum încolo sigur va avea", a declarat secretarul general din Sindicatul Naţional al Lucrătorilor din Penitenciare, Florin Stoica. Potrivit sindicaliştilor, angajaţii sunt nemulţumiţi de faptul că orele suplimentare nu le sunt plătite, de salarii şi de condiţiile de muncă. “La Ploieşti, avem peste 8.000 de ore suplimentare neplătite. La acest moment nu am efectuat decât 50% din concediile de odihnă din acest an. Suntem 201 angajaţi în acest penitenciar şi ar trebui să fim 317, fiind 600 de detinuţi în acest moment”, a declarat, la rândul său, liderul sindicatului "Solidaritarea Ploieşti", Constantin Gheorghe.