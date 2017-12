Guvernanţii iau de la gura copiilor

Soarta a mii de copii nu a însemnat nimic pentru guvernanţii care au decis reducerea perioadei de acordare a indemnizaţiei sau a cuantumului acesteia. Premierul Emil Boc a anunţat, la finalul şedinţei de ieri a Guvernului, că mamele vor putea opta pentru un concediu de îngrijire a copilului pentru o perioadă de doi ani, dar cu o indemnizaţie cuprinsă între minimum 600 lei şi maximum 1.200 lei. Pentru un concediu de un an, indemnizaţia maximă va fi de 3.400 lei. Dacă se întorc la muncă înainte de sfârşitul perioadei de un an de concediu, vor beneficia de o primă lunară de 500 lei pentru întregul interval de până la 24 luni. Dacă se întorc însă la muncă după primul an de concediu pentru îngrijirea copilului nu vor mai beneficia de acest stimulent. „Subliniez faptul că s-a avut în vedere 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele şase luni, în oricare dintre variante, inclusiv la cei care se află în momentul de faţă în plată, iar de la 1 ianuarie, vor avea 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni”, a spus Emil Boc. Mamele aflate deja în concediu de creştere a copilului nu vor fi afectate de aceste modificări.

• „BOC, LASĂ-NE BANII, VREAU SĂ STAU CU MAMI” • Fiecare familie care urmează să aibă un copil începând cu 2011 va alege de la început pe ce variantă merge. Emil Boc a susţinut că în 12 ţări din UE nu se acordă indemnizaţie pentru creşterea copilului în niciun fel de formă. El a uitat să menţioneze că statele care nu acordă indemnizaţie (care oricum este plătită din contribuţiile oprite mamelor din salarii pe perioada cât au lucrat) nu se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică, care, în România, a atins cote alarmante. Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a declarat că este de acord cu decizia Executivului privind indemnizaţia de creştere a copilului, considerând că varianta adoptată este cea mai bună pentru piaţa muncii. El a adăugat că se estimeaza ca 35-40% dintre viitoarele mame vor opta pentru un concediu de crestere a copilului cu o durata de un an si indemnizatie maxima de 3.400 lei, iar restul vor alege concediul de doi ani, dar cu indemnizatie redusa la 1.200. Ieri, în faţa sediului Guvernului, peste 50 de mame şi viitoare mămici au protestat, nemulţumite de decizia de reducere a concediului de maternitate. În timpul protestului, mamele au strigat „Boc, lasă-ne banii, vreau să stau cu mami”, „La un an sunt prea mic, încă mai sug lăptic”, „Boc, Boc, nu uita, noi îţi plătim pensia”, „N-avem creşe, n-avem bone” şi au afişat un banner pe care scria „Luaţi banii de la şpăgari, nu de la copii sugari”. Preşedintele Asociaţiei „Mame pentru Mame”, Ana Mihăiţă, a precizat că anunţul Guvernului de reducere a perioadei de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului reprezintă o lovitură pentru viitoarele mame, inclusiv pentru femeile care au rămas însărcinate la sfârşitul lunii noiembrie.