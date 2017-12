„Guvernanţii numai că nu ne ordonă să părăsim această lume”

Membrii filialei constănţene a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), ai Partidului Popular şi al Protecţiei Sociale şi Sindicatul Pensionarilor au sărbătorit, vineri, „Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice“. În ciuda zilei festive, pensionarii nu au putut să uite umilinţa la care au fost supuşi de guvernanţi. „Vreau să protestez împotriva acestei atitudini a actualilor guvernanţi care numai că nu ne ordonă să părăsim pe cale naturală mai repede această lume şi să îi lăsăm pe ei să îşi facă de cap. Vreau să le reamintesc că actualii pensionari sunt cei care, pe parcursul a peste 30 de ani, au muncit în această ţară şi au plătit la timp toate datoriile. Odată pensionaţi pe baza unor legi ale statului român aşteptam să ne bucurăm de o viaţă liniştită. Acest lucru nu mai este posibil tocmai din cauza guvernanţilor actuali care fac tot posibilul să arunce rezolvarea problemelor generate de criza financiară pe umerii milioanelor de pensionari. Se afirmă că tinerii trăiesc mai rău decât pensionarii. Eu întreb atunci de ce pensionarii fac tot ceea ce pot, din puţinii bani pe care îi primesc, să îşi ajute copiii care au rămas fără locuri de muncă?Lipsa locurilor de muncă nu este cauzată de pensionari, vinovaţi sunt guvernanţii pentru lipsa acestora“, a declarat preşedintele SCMD filiala Constanţa, col.(r) Remus Macovei.

PARADOXUL ECONOMISIRII Pensionarii din armată spun că vinovaţi de situaţia critică în care se află România sunt actualii guvernanţi, care nu au făcut altceva decât să îşi bată joc de oameni. „S-a practicat un management de turpitudine, un management în care s-a încercat inocularea unei idei toxice despre economie. Problema României nu este una de finanţe, ci este una de educaţie. În momentul de faţă mă tem că suntem împinşi spre un mod de viaţă care zicem noi că este modern, în numele reformei statului, dar este un mod de viaţă rudimentar care ne micşorează posibilitatea de gândire şi astfel devenim semianalfabeţi. Am avut o creştere economică iluzorie bazată pe consum. Sub această mască am avut o aparentă prosperitate pentru care acum plătim. Problema putea fi rezolvată pentru că deficitul de pensii a apărut din 2007. Dar, din nefericire, am avut ghinionul a două evenimente politice, respectiv alegerile din 2008 şi cele din 2009. Soluţia guvernului Boc a fost pentru mine de neînţeles. A introdus acest paradox al economisirii: tăiem cheltuieli care însă nu s-au concretizat în creşteri de venituri“, a declarat comandor (rez) conf. univ. dr. Pompiliu Golea. „Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice“ este serbată în România din 1998, la şapte ani după ce a fost adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).