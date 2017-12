Guvernanţii persistă în minciuna anului: “cresc salariile”!

În ciclul „chiar ne cred proşti pe toţi...” se înscriu şi declaraţiile ministrului Administraţiei, Vasile Blaga, cu privire la creşterea salariilor începând cu luna decembrie a acestui an. Deşi s-a explicat foarte clar că o creştere ar însemna un procent aplicat la salariul de dinainte de reducerea cu 25% care s-a dus în 38%, guvernanţii persistă în a repeta acelaşi lucru, din nou şi din nou, până când, probabil, românii, plictisiţi să mai facă calcule, vor admite că dinastia Boc V are dreptate, deşi este foarte clar că sunt prostiţi în faţă! Aşadar, minciunile continuă… Blaga a declarat sâmbătă că salariile bugetarilor vor fi majorate la sfârşitul anului, însă nu a avansat un procent, afirmând că acesta este discutat între confederaţiile sindicale şi ministerele Muncii şi Finanţelor. \"Este clar că vor fi majorate salariile bugetarilor din decembrie. Procentul este în discuţie între Ministerul Muncii, Ministerul de Finanţe şi confederaţiile sindicale, însă trebuie avută grijă şi de înţelegerea pe care o are România cu FMI şi Comisia Europeană. Nu pot spune care va fi procentul (...) Din ianuarie ar simţi clar o revigorare \", a spus el.

LA FEL ŞI LA FINANŢE. În cadrul discuţiilor sindicatelor cu reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, aceştia din urmă au afirmat că FMI ar fi recomandat o creştere cu 14% a salariilor bugetarilor în 2011, concomitent cu eliminarea celui de-al treisprezecelea salariu şi a primelor de vacanţă. Conform unor surse sindicale, FMI ar fi recomandat autorităţilor române să crească salariile tuturor bugetarilor cu acelaşi procent, de 14%. În schimb, FMI cere Guvernului de la Bucureşti să nu acorde cel de-al treisprezecelea salariu pentru angajaţii din sectorul public. În ceea ce priveşte politica de angajări, Fondul agreează varianta ca pentru fiecare şapte angajaţi plecaţi din sistem, indiferent de modalitate, să se facă o singură angajare. Conform aceloraşi surse, salariul minim pe economie urmează să fie stabilit la 640 de lei, în timp ce salariul minim în sectorul public va fi mai mic cu 40 de lei.