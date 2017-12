Guvernanţii vor să pună mâna pe Camerele Agricole

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România (FNPAR), Viorel Matei, şi-a depus demisia din Comitetul Naţional de Iniţiativă pentru înfiinţarea Camerelor Agricole. El şi-a motivat decizia prin încălcarea flagrantă de către reprezentanţii guvernării a normelor de aplicare a Legii Camerelor Agricole. “Teoretic, nu este posibil ca ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, să numească fără acordul Comitetului Naţional un director regional, dar acest lucru s-a întâmplat. De asemenea, în acest comitet de iniţiativă, care ar fi trebuit să fie al agricultorilor, avem şapte reprezentanţi ai fermierilor, opt parlamentari şi şase reprezentanţi guvernamentali, ceea ce duce la numiri în structurile de decizie de pe plan judeţean numai pe considerente politice. Aşa s-a ajuns să nu existe niciun reprezentant al fermierilor la conducerea vreunei Camere Agricole din ţară. Este vorba de încălcarea flagrantă a normelor de aplicare a Legii Camerelor Agricole, iar eu nu am putut tolera aşa ceva”, a declarat Viorel Matei. El a adăugat că FNPAR cere modificarea actualei legi şi demisia senatorilor şi deputaţilor care fac parte din acest comitet, întrucât rolul politicienilor este acela de a face legi, nu de a lua locul organizaţiilor profesionale în structuri care nu ar trebui să aibă legatură cu politica. “Politicul din România are alte interese decât relansarea sectorului, şi anume să susţină evaziunea şi importurile şi să ţină sub tutela politică toată agricultura. Miza sunt fondurile europene şi naţionale prin intermediul cărora pot controla mai bine electorii în campania electorală ce se apropie cu paşi repezi”, a precizat liderul FNPAR.