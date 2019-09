Guvernarea nu este o utopie. Opoziția nu înțelege acest lucru!

Astăzi avem o lecție de învățat împreună. ”Cine nu are bătrâni să îşi cumpere”, - aceasta este înțelepciunea poporului roman, care alege intuitiv să fie de partea tradiției, dar și a viitorului, unde profesionalismul și meritocrația sunt valori prin care politica asigură o continuitate a bunei guvernări.

Noi nu avem bătrâni de vânzare dar, dacă este nevoie, putem împrumuta câțiva în rândul Opoziției, ai cărei membri se comportă de parcă doar ei ar exista în această țară. PSD trăiește sub un asalt al celor care nu au respect și nici tradiție față ce ceea ce înseamnă binele public. Astăzi avem o lecție de aprofundat, o poveste despre continuitate, despre viitor, despre atașamentul pe care doar valorile le antrenează într-o competiție politică unde ideile nu sunt lozinci, ci proiecte.

A urmări utopia înseamnă a sfârși în dezastru. Trebuie să ne amintim că politica este arta posibilului și nu arta idealului. Opoziția nu înțelege acest lucru. Guvernarea nu este o utopie. Adesea uităm că societatea nu este un mecanism lipsit de suflet și oamenii simt în mod natural adevărul. Opozitia ce alege?

Alege să nege rezultatele guvernării PSD, ignorând realitatea economică. Suntem vinovați că am reușit să avem creștere economică. Însă, uităm că Politica economică nu are ideologie, are rezultate, iar noi avem rezultate!

Au spus că nu iau prizonieri. Poate că este timpul să nu mai întoarcem și celălalt obraz.

România nu se poate guverna prin ură. O altă lecție pentru opoziție!

Și înca ceva: Nicolae Titulescu, care văd că este citat, paradoxal, de către stăpânul liberalilor, afirma pentru posteritate că: ”Există un stadiu de prietenie unde nu mai e nevoie să vorbeşti spre a te înţelege, nici să te sfătuieşti spre a acţiona în comun”. La greu vezi cine îți sunt prietenii. Așa cum am făcut-o întotdeauna, vom fi învingători.

Este timp să ne întoarcem la meritocrație, la ceea ce înseamnă cu adevărat să fim o echipă învingătoare. Celor care preferă ficțiunea în detrimentul realității le spun: ”Nu vorbe, fapte!”. Pentru România - Constanța învinge!

Astăzi avem o lecție de învățat, împreună, - astăzi avem o lecție pe care suntem obligați să o continuăm.