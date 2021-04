Guvernul a aprobat plafonul de garanții pentru programul "Noua Casă", în sumă de 1,5 miliarde de lei.

„În şedinţa de Guvern de astăzi am aprobat hotărârea prin care se acordă plafonul pentru «Noua Casă». Un program important, este ultimul an din acest program 2017 - 2021, un plafon de 1,5 miliarde de lei. Sunt sigur că foarte mulţiromâniaşteptau acest program”, a declarat Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Pentru programul "Noua Casă", Guvernul a stabilit un plafon al garanțiilor de stat de 1,5 miliarde de lei, însă acesta este cu 500 de milioane de lei mai puțin decât anul trecut. Autoritățile estimează însă că numărul benficiarilor va fi mai mare.

Condițiile de accesare sunt neschimbate: avansul este de 5% pentru achiziția unei locuințe vechi sau noi, care costă cel mult 70.000 de euro. Și de 15% pentru locuințele noi, cu prețul până la 140.000 de euro. Nu există limită de vârstă.

Beneficiarii Programului „Noua casă” au obligaţia ca, începând din 2021, să încheie poliţe de asigurare împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanţatorilor, conform unui comunicat al Ministerul Finanţelor.

Astfel, începând cu anul 2021, beneficiarii au obligaţia să încheie poliţe de asigurare împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanţatorilor, pe toată durata finanţării garantate, la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă comunicată de finanţatori prin solicitarea de garantare.

Programul “Noua Casa” este un program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat.

Beneficiarii pot achizitiona in cadrul programului urmatoarele tipuri de locuinte:

a) locuinte noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;

b) locuinţe consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;

c) alte categorii de locuinte, receptionate la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat.

Garantiile acordate in cadrul Programului sunt garantii in numele si in cont stat, iar procentul de garantare se aplica in functie de categoria de locuinta.