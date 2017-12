Guvernul a aruncat miliarde în gaura neagră a CFR

Deşi se află într-un declin financiar mai mult decât evident, companiile feroviare au plătit, în 2009, sporuri şi prime angajaţilor. CFR Călători a transmis că suma de 236,4 milioane lei achitată în total reprezintă contravaloarea sporurilor acordate pentru vechime în muncă, timpul lucrat în timpul nopţii, \"conducere simplificată a locomotivelor\", \"ore festive\", conducere formaţie de lucru, precum şi spor pentru salariaţii care au obţinut titlul ştiinţific de doctor. La acestea se adaugă un spor pentru lucru sistematic peste programul normal, unul pentru ore suplimentare, şi un spor pentru condiţii grele în muncă, dar şi unul pentru condiţii periculoase şi încă unul pentru condiţii vătămătoare. Şi compania CFR a comunicat că a acordat fiecărui angajat o primă de vacanţă, sporuri pentru vechime, pentru muncă feroviară, sporul pentru condiţii periculoase, cel pentru condiţii grele de muncă. Un document ministerial prezentat ieri relevă că Guvernul a plătit în 2009 companiilor cu pierderi bonificaţii prin sporuri şi prime de peste 1,3 miliarde lei şi tichete de masă, vacanţă şi creşă de aproape 100 milioane lei, în condiţiile în care arieratele lor s-au ridicat la 14 miliarde lei, iar pierderile totale au urcat la 3,2 miliarde lei. Pentru activitatea acestor companii, directorii generali au încasat până la 84.000 lei, fără să suporte vreo sancţiune.

Potrivit documentului, cel mai mare pachet de bonificaţii a fost acordat la Compania Naţională CFR, de 314,2 milioane lei sub formă de prime şi sporuri, la care s-au adăugat alte 13,9 milioane lei bonusuri acordate sub forme exemplificate în document ca tichete de masă, de vacanţă şi de creşă. La finele acestei perioade, CFR a înregistrat arierate de 3,2 miliarde lei, din care 977,1 milioane lei la bugetul general consolidat (407 milioane lei la bugetul de stat, 20,2 milioane lei la bugetul local şi 549,8 milioane lei la bugetul asigurărilor sociale) şi 2,2 miliarde lei către alţi creditori (1,8 miliarde lei către entităţi cu capital de stat şi 388,9 milioane lei către companii private şi alţi creditori), iar pierderile indicate în document ca fiind înregistrate în decembrie 2009 s-au ridicat la 935 milioane lei (faţă de o pierdere netă de 782,2 milioane lei la finele anului 2008).

Nici CFR Călători nu a fost uitată. Pe listă figurează cu un fond consistent de bonificaţii şi această companie, cu 236,4 milioane lei ca prime şi sporuri şi încă 11 milioane lei bonusuri acordate sub forme exemplificate în document ca tichete de masă, de vacanţă şi de creşă, într-un an la finalul căruia compania a acumulat arierate totale de 495,2 milioane lei, din care 41,2 milioane lei la bugetul consolidat (11,3 milioane lei la bugetul de stat şi 29,9 milioane lei la bugetul asigurărilor) şi 454 milioane lei către alţi creditori (319 milioane lei către entităţi cu capital de stat şi 135 milioane lei faţă de companii private şi alţi creditori). Tot la sfârşitul anului 2009, pierderile CFR Călători s-au cifrat la 252 milioane lei.

În document se mai arată că niciunul dintre directorii acestor companii nu a primit vreo sancţiune. În afară de aceste bonificaţii, Guvernul a mai asigurat subvenţii şi transferuri bugetare totale de 2,6 miliarde lei, din care 1,1 miliarde lei către CFR Călători.