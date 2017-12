Guvernul a cerut o reducere a personalului bugetar de 25%

Guvernul solicită ministerelor să calculeze o reducere de personal de 25,5%, însemnînd aprox. 78.000 de salariaţi din sectorul bugetar, din care aprox. 12.000 din corpul funcţionarilor publici, considerînd că nu se încadrează în cota de 5,5 procente din PIB, sumă prevăzută pentru plata salariilor tuturor bugetarilor (învăţămînt, sănătate, administraţie), a declarat, ieri, Vasile Marica, preşedintele Alianţei “Sed Lex“. Alianţa “Sed Lex“ a solicitat Guvernului încă din decembrie 2005 să pună bazele unui sistem de salarizare unitar, împreună cu sindicaliştii, bazat pe ierarhii şi principii, "însă acesta a ignorat solicitările, ajungîndu-se acum în situaţia în care există funcţionari publici care primesc 75% în plus la salariu, doar pentru că ar lucra cu instituţii europene", a precizat Marica. Funcţionarii publici din prefecturi au spor de dispozitiv de 25% şi o sumă de 380 de lei noi lunar pentru hrană, salariaţii din primării beneficiază lunar de venituri suplimentare din buget pentru haine, hrană, transport. Managerii publici au salarii mai mari cu 75% faţă de ceilalţi funcţionari, auditorii au 25 de procente în plus la salariu, cei din justiţie, 40% în plus la salariu, exemplifică liderul sindical. Peste o sută de funcţionari publici, membri ai Alianţei “Sed Lex”, au pichetat, luni, sediul Guvernului, fiind nemulţumiţi că Executivul nu a respectat protocolul din decembrie 2005, document conform căruia, pînă la sfîrşitul lui iunie, trebuia finalizată legea salarizării din acest domeniu. În paralel, sindicaliştii strîng semnături pentru declanşarea acţiunilor de protest, iar pînă marţi dimineaţă se pronunţaseră în favoarea declanşării grevei 10.670 de sindicalişti, numărul semnăturilor necesare pentru începerea acţiunii de protest fiind de 25.635. Urmează ca, pînă la finalizarea acestui proces, Biroul Executiv să stabilească data declanşării grevei de avertisment, apoi data grevei generale. “În situaţia în care acţiunea de strîngere a semnăturilor se finalizează pînă în data de 14 iulie, Biroul Executiv va declanşa acţiunile greviste începînd cu data de 17 iulie”, spunea preşedintele Alianţei “Sed Lex”.