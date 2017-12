Guvernul a greşit-o cu centralizarea încasării impozitelor

Hotărârea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 232/2011, care a intrat în vigoare la 1 februarie şi care obligă contribuabilii să-şi achite obligaţiile privind impozitul pe venit din salarii la sediul central şi nu în teritoriu, cum era până acum, a pus în gardă toate autorităţile din România, care s-au trezit cu mai puţini bani la bugetul local şi aşa văduvit de măsurile „strălucite” ale Guvernului. Şefii administraţiilor publice locale spun că, din cauza faptului că sumele provenite din impozitul pe salarii nu se mai colectează pe plan local, se înregistrează pierderi la buget de peste 50%. Primul care a atras atenţia asupra acestei aberaţii guvernamentale este primarul Constanţei, Radu Mazăre. Ieri, el a revenit asupra acestui subiect: „Am vorbit cu preşedintele Asociaţiei Municipiilor, primarul muncipiului Piteşti, Tudor Pendiuc, care a discutat cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, care recunosc faptul că am primit cu 60% mai puţini bani, spunând că este o greşeală a lor şi că în această lună se va rectifica”. Mazăre a adăugat că, dacă după 5 aprilie în bugetele locale nu intră tranşele de bani cu tot cu diferenţe, „împreună cu primarii din celelalte oraşe, care sunt în aceeaşi situaţie, vom face o acţiune amplă, pentru că altfel trebuie să închidem primăriile”.

Speriat de reacţia primarilor, ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, prezent, ieri, la Constanţa, a recunoscut faptul că decizia ANAF „este cu adevărat o mare problemă pentru autorităţile locale”. „Este o problemă pe care am recepţionat-o şi eu, în calitate de reprezentant al comunităţilor administrativ teritoriale. Am avut câteva întâlniri la nivelul Ministerului de Finanţe şi am asigurări că această problemă se va rezolva, în cel mai scurt timp, adică impozitul pe salarii al angajaţilor marilor companii se va colecta, din nou, la nivel local. Chiar în această săptămână am abordat această problemă la Ministerul de Finanţe”, a spus Igaş.