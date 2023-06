Guvernul a pregătit ordonanţa de urgenţă care va asigura majorarea veniturilor personalului din Educaţie

Guvernul a pregătit ordonanţa de urgenţă care va asigura majorarea veniturilor personalului din sistemul educaţional, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

El a afirmat că vor beneficia de aceste majorări de venit peste 270.000 de persoane.



Acesta a mai precizat că toţi angajaţii din Educaţie vor primi majorări de venituri, însă în mod diferenţiat.

Sunt 273.532 de beneficiari, practic, toți angajații din sistemul de învățământ, care vor primi în mod diferențiat acești bani. Mă voi referi aici la ceea ce se va aloca personalului didactic și didactic auxiliar, respectiv personalului nedidactic, următoarele sume: cei 2.500 lei, care reprezintă măsuri de susținere, fie sub formă de primă de carieră didactică, fie sub formă de primă de compensare salarială, care vor asigura un regim tranzitoriu până la adoptarea noii grile de salarizare, acoperirea parțială a costurilor generate de rata inflației și tranziția spre noua grilă de salarizare; pentru personalul didactic și didactic auxiliar și alte sume, în total, 1.000 lei pentru personalul nedidactic, sume care vor fi primite în iunie și în septembrie, în timp ce personalul didactic și didactic auxiliar va primi 1.000 lei în luna iunie, în săptămânile care urmează, și 1.500 lei în luna octombrie, așa cum am anunțat.