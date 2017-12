Guvernul are nevoie de mai mult spaţiu

Cu toate că este criză iar statul are nevoie de bani pentru a putea plăti salariile şi pensiile, Guvernul lui Boc are nevoie de mai mult spaţiu pentru a-şi defăşura activitatea. Astfel, potrivit unei hotărâri, sediul Guvernului se va moderniza şi extinde, RA-APPS urmând să plătească 140.000 de lei pentru un contract de servicii de „asistenţă tehnică” la consolidarea şi reamenajarea Palatului Victoria. Consolidarea, modernizarea şi extinderea sediului Guvernului vor costa, în total, 26 de milioane de euro. Consolidarea sediului Guvernului a început în august 2009, Palatul Victoria urmând să fie extins cu un nou corp de clădire, care ar trebuie inaugurat în octombrie 2011. Pentru acest nou corp este însă nevoie de demolarea altor trei copuri de clădire, care ocupă jumătate de hectar din spatele Palatului Victoria. Modernizarea Palatului Victoria va costa 17 milioane de euro, iar, la finalul lucrărilor, aria desfăşurată a clădirii va fi de 43.000 de metri pătraţi. În prezent, clădirea Executivului are o suprafaţă desfăşurată de 26.000 de metri patrăţi. Palatul Victoria, sediul Guvernului României, a fost construit în 1937.