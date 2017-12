Guvernul, atacat ca la moțiune pe tema evacuării Antenelor

06:50:45 / 18 Februarie 2016

GÂSCA PARLAMENTARĂ

Balciul politicianist continua . Putina paine si mult circ . Partidele , parlamentarii , profita din plin ca sa-si ridice poalele cat mai sus , ca inestimabila senatoare Anghel , devenita emblemă parlamentara , si care prin gâgâitul ei vrea sa salvezeze Capitoliul . Cu mici si rare exceptii , televiziunile otravesc sistematic populatia si in special tineretul , fie prin emisiuni lipsite total de continut ca TVR fie prin emisiuni desantate si pline de otrava ca A1, A3 patronate de Voiculescu . ANAF este creatia politicianismului romanesc , la fel ca si toate celelalte institutii ale statului nostru falimentar . Legile facute ca sa loveasca in adversarii politici se intorc deseori impotriva celor care le-au facut . Parlamentul . guvernul sa lase ANAF sa+si faca datoria si sa se ocupe de televiziunile care au devenit un pericol public . un mijloc de tampire a cetatenilor in general si a tineretului in special . Televiziunea genereaza o specie de oameni care stiu doar ce vad si aud si care nu mai citeste nimic . Cineva a sesizat pe buna dreptate faptul ca TVR aflat in dificultate a fost tratata cu indiferenta (desi merita ) in rezolvarea dificultatilor financiare , si pentru A3 toti au sarit s-o apere . Asa este la noi . Tot ce se face este politizat spre nenorocirea noastra .