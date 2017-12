Guvernul Boc 4 lasă Spitalul Judeţean fără paturi!

Sănătatea primeşte o nouă „lovitură”, de data aceasta reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS) fiind de părere că spitalele au prea multe paturi, aşa că au decis reducerea acestora. Medicii MS habar nu au însă că bolnavii din spitalele din România stau claie peste grămadă, că nu se respectă nicio normă de igienă, existând saloane mai mult decât aglomerate. Mai mult decât atât, în lipsa spaţiilor, medicii improvizează saloane în cabinetele medicale, pe culoare, pe unde apucă, bolnavii stând astfel în condiţii greu de imaginat, abia dacă mai au aer să respire, fiind nevoiţi să suporte toate mirosurile posibile şi imposibile. Şi toate astea pe lângă faptul că trebuie să vină cu medicamentele şi materialele sanitare de acasă. Cea mai mare unitate sanitară din judeţul Constanţa, care vara se transformă în spital şi pentru turiştii veniţi la mare, care se aleg cu tot felul de afecţiuni – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa – este şi ea afectată de decizia MS. Din cele 1.370 de paturi, unitatea va rămâne cu 1.300 de paturi, 70 dintre acestea considerându-se a fi în plus. Paradoxal este faptul că au fost alese pentru reducere chiar şi secţii extrem de importante, unde medicii sunt nevoiţi să aleagă între viaţă şi moarte. Secţia Anestezie Terapie Intensivă, de exemplu, va funcţiona fără două paturi, un număr mare, în opinia medicilor, în contextul în care, nu demult, şeful de secţie, dr. Gheorghe Nicolae, declara că, în lipsa paturilor, sunt puşi să aleagă între pacienţi. Secţiile Obstetrică Ginecologie (OG) I şi II vor fi şi ele afectate, reducându-se 15 paturi. Şeful Clinicii OG I, prof. univ. dr. Vlad Tica, nu consideră oportună această modificare. În ceea ce priveşte gradul de ocupare a clinicii, medicul şef a declarat că nu mereu este la capacitate maximă, însă sunt perioade de supraaglomerare, când pacientele sunt internate nu în cele mai bune condiţii. „De exemplu, săptămâna trecută am avut, pe cele 65 de paturi, 70 de paciente. Am fost nevoiţi să mai ţinem în post operator unele paciente, deşi nu este normal pentru că în aceste condiţii apare riscul de infecţie”, a declarat şeful clinicii.

EXISTĂ STANDARDE INTERNAŢIONALE CARE ARATĂ CĂ SPITALELE TREBUIE SĂ AIBĂ UN GRAD DE OCUPARE CU MULT SUB 100%

Prof. univ. dr. Vlad Tica a declarat că în urma acestor măsuri există mari riscuri de infecţii, nu neapărat intraspitaliceşti. Medicul şef este de părere că trebuie continuat proiectul de înfiinţare a unui spital materno-infantil, astfel degrevându-se şi numărul de paturi al spitalului, implicit şi condiţiile de spitalizare fiind mai bune. Şi colegul său, prof. univ. dr. Lazăr Irimiea, şeful Clinicii OG II, clinică de unde vor fi reduse zece paturi, este de părere că, în asemenea condiţii, riscul apariţiei infecţiilor este mare, clinica supraaglomerându-se.

PEDIATRIA, ŞI EA AFECTATĂ. Clinicile de pediatrie vor fi şi ele afectate. Şeful Clinicii Pediatrie II, prof. univ. dr. Valeria Stroia, a declarat că, în mod normal, ar trebui să existe spaţii care să aibă destinaţii clare referitoare la unele patologii, pe grupe de vârstă (sugari între o lună şi trei luni, sugari mari, preşcolari şi şcolari). „De asemenea, ar trebui să avem şi un număr de paturi goale, considerate saloane tampon”, a mai declarat medicul şef. Şi asta pentru că în cazul în care există un copil cu o patologie infecţioasă trebuie imediat izolat. De asemenea, copiii care sunt vaccinaţi antipoliomielitic trebuie izolaţi astfel încât să fie respectate condiţiile de epidemiologie. Similar declaraţiilor colegului său, prof. univ. dr. Tica, şi prof. univ. dr. Stroia susţine ideea înfiinţării unui spital de pediatrie, care este absolut necesar judeţului nostru, în condiţiile în care Constanţa este al doilea ca mărime din ţară.

ŞI ALTE SECŢII, FĂRĂ PATURI. Potrivit purtătorului de cuvânt al SCJU, dr. Florian Stoian, vor mai fi afectate secţiile de Neonatologie I şi II (numărul de paturi reduse fiind zece), Pediatrie I (numărul redus fiind de zece), Medicală III (cinci paturi), Neurochirurgie (trei paturi), Endocrinologie (cinci paturi).

MAI PUŢINE LINII DE GARDĂ. Scăderea numărului de paturi va duce la scăderea liniilor de gardă, astfel că din cele 29 de linii de gardă de la nivelul SCJU se va ajunge la 28. „Încă nu ne-am gândit la ce gardă vom renunţa, dar vreau să menţionez că reducerea numărului de paturi nu va duce la reducerea personalului medical”, a mai declarat dr. Stoian. De altfel nici nu era cazul, în condiţiile în care SCJU lucrează cu un deficit de medici, numai în serviciul de urgenţă profesându-se cu şase medici în minus.

La nivel naţional, numărul paturilor din spitale va fi redus cu 9.200. Şi medicii din ţară atenţionează că, odată cu reducerea paturilor din sistemul sanitar, numărul infecţiilor nosocomiale va creşte, din cauza fluxului mare de pacienţi.