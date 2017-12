Guvernul brazilian respinge legătura dintre pesticide și cazurile de microcefalie

Ministerul Sănătății din Brazilia a respins posibilitatea ca un pesticid să fie responsabil de creșterea cazurilor de microcefalie. ”Nu există niciun studiu epidemiologic care să dovedească o legătură între utilizarea piriproxifenului și microcefalie”, a precizat ministerul, citat de agenția DPA, scrie Agerpres. Referindu-se la o analiză a unui ONG brazilian, medici argentinieni semnalaseră o posibilă legătură între microcefalie și acest pesticid care uneori este adăugat în apă și pulverizat în locurile în care se reproduc țânțarii Aedes, pentru a preîntâmpina înmulțirea acestor insecte responsabile de transmiterea virusului Zika. Ministerul Sănătății a afirmat că au fost utilizate numai larvicidele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), inclusiv piriproxifenul. Între timp, autoritățile de sănătate din statul Rio Grande do Sul au declarat că au suspendat utilizarea piriproxifenului. Guvernul brazilian presupune că virusul Zika provoacă microcefalie fetușilor în cazul femeilor însărcinate, o afecțiune care duce la nașterea unor copii cu cranii anormal de mici. Medicii consideră că un copil are capul "anormal de mic" dacă acesta are o circumferință de 32 de centimetri sau mai mică. Până în prezent s-au înregistrat 41 de cazuri confirmate de microcefalie la copiii născuți în Brazilia ale căror mame au fost infectate cu virusul Zika în timpul sarcinii. De asemenea, există 462 de cazuri confirmate de microcefalie și încă alte 3.852 de cazuri suspecte. Creșterea numărului de cazuri a fost înregistrată ca urmare a obligației înregistrării cazurilor de microcefalie, care a fost introdusă în octombrie 2015, în condițiile suspiciunilor legate de efectele infectării cu virusul Zika. Până în prezent, cazuri de infectare cu acest virus au fost semnalate în 39 de țări din întreaga lume, mai notează agenția DPA. Epidemia se manifestă preponderent în America Latină, Brazilia fiind țara cea mai afectată din lume (1,5 milioane de persoane infectate de la începutul anului 2015), urmată de Columbia (22.600 de persoane infectate).