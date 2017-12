Guvernul britanic recomandă monitorizarea apartenenţei religioase a populaţiei

Cabinetul de la Londra a găsit o nouă activitate pentru autorităţile locale, care ar trebui să monitorizeze apartenenţa religioasă a populaţiei, în cadrul eforturilor de combatere a extremismului violent. Executivul britanic consideră că o mai bună înţelegere a comunităţilor locale ar ajuta eforturile de prevenire a tinerilor vulnerabili să fie recrutaţi de grupările islamiste.

Măsurile se înscriu în strategia guvernamentală de prevenire menită să ralieze sprijinul comunităţilor locale musulmane şi să combată extremismul din faze incipiente. ”Al-Qaida recurge la o utilizare distorsionată a Islamului, istoriei şi politicii contemporane, pentru a justifica atacurile împotriva civililor din ţara noastră şi din exterior”, a explicat Guvernul, într-o broşură distribuită şcolilor, consiliilor locale, poliţiei şi altor instituţii locale. Marea Britanie a fost vizată de un număr ridicat de comploturi teroriste după mobilizarea de trupe în Irak şi Afganistan. Directorul MI5, Jonathan Evans, a declarat în luna noiembrie că există cel puţin 2.000 de persoane stabilite în Marea Britanie care reprezintă o ameninţare directă la adresa securităţii naţionale, din cauza sprijinului pe care îl acordă terorismului. Ministrul de Interne, Jacqui Smith, a dat publicităţii broşura a doua zi după un discurs rostit în faţa parlamentarilor laburişti, pentru a-şi exprima îngrijorarea în legătură cu planurile sale de extindere a perioadei de detenţie a unui suspect de terorism pînă la 42 de zile, fără punerea sa sub acuzare. Propunerea Guvernului ar putea fi respinsă în cazul în care laburiştii nu adoptă o poziţie unitară în acest caz.

De altfel, potrivit noilor planuri ale Guvernului, extremiştii islamişti ar putea scăpa de inculpare, beneficiind, în schimb, de terapie şi consiliere. Ministerul de Interne va anunţa alocarea unui buget suplimentar de 15,7 milioane de euro pentru a sprijini iniţiative noi în încercarea de a pune capăt răspîndirii extremismului, prin intermediul unui nou program naţional de “deradicalizare”, menit să îi convingă pe extremişti să îşi schimbe opiniile. În baza noilor proiecte, cei care ajung sub influenţa organizaţiilor violente nu vor fi puşi sub acuzare automat, beneficiind, în schimb, de terapie şi consiliere din partea comunităţilor. Potrivit unor documente distribuite consiliilor locale, persoanele care ajung sub influenţa extremiştilor au suferit drame persoanle care i-au făcut vulnerabili.

Tot în încercarea de a respecta drepturile omului, un deputat conservator a depus, luni, o plîngere împotriva Guvernului, la biroul Comisarului Informaţiei, privind utilizarea de către CIA a insulei britanice Diego Garcia în cadrul extrădărilor extraordinare. Andrew Tyrie, preşedintele grupului parlamentar de lucru pluripartit privind extrădările extraordinare, denumirea sub care este cunoscut transferul secret al suspecţilor de terorism operat de CIA, a declarat că a depus plîngerea pentru a afla dacă Marea Britanie şi-a încălcat obligaţiile care decurg din Convenţia ONU împotriva torturii. Decizia deputatului conservator survine la o zi după ce cotidianul ”The Guardian” a citat un raport preliminar al organizaţiei pentru apărarea drepturilor omului Reprieve, potrivit căruia SUA ar opera ”închisori plutitoare”, unde ar fi deţinuţi suspecţii de terorism capturaţi în cadrul războiului împotriva terorismului. Ministerul britanic al Afacerilor Externe a fost nevoit să admită că două avioane utilizate în cadrul extrădărilor extraordinare au fost realimentate în insula Diego Garcia, în pofida asigurărilor date de SUA Executivului de la Londra că astfel de zboruri nu au avut loc. Cabinetul britanic a refuzat de două ori pînă în prezent să dea publicităţii textul în care administraţia de la Washignton dă aceste asigurări.