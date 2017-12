Guvernul „călău” taie două miliarde de lei din bugetele locale

EXECUTORII PORTOCALII Guvernul a devenit un fel de călău pentru români. Nu mai ştie să facă altceva decât să taie şi iar să taie. Ba salariile bugetarilor, ba fondurile primăriilor, ba subvenţiile pentru încălzire şi nu în ultimul rând indemnizaţiile persoanelor care depind de ajutorul de la stat. Cu alte cuvinte, ne condamnă la sărăcire. De data asta, din nou, a pus gând rău primarilor din toată ţara. 2012, un an electoral, începe cu o nouă veste proastă pentru edilii de municipii, oraşe şi comune: va fi redusă cota acordată autorităţilor locale din impozitul pe venit. „Executorii” Boc & Co au uitat că de câţiva ani încoace tot reduc bugetele primăriilor şi promisiunile de creşteri au rămas vorbe goale. În plus, acelaşi Guvern portocaliu va sista plăţile către bugetul local din impozitul pe pensii, astfel că primarii vor pierde, în an electoral, o sursă sigură de aproape două miliarde lei şi vor depinde de banii împărţiţi de Executiv care se alocă în funcţie de culoarea politică. Sumele transferate la bugetul de stat reprezintă în jur de 6% din veniturile proprii ale autorităţilor locale, care s-au ridicat anul trecut la aprox. 30 de miliarde lei. Veniturile totale ale autorităţilor locale au fost în 2010 de 50 de miliarde de lei, din care 15 miliarde lei sume defalcate din TVA şi 5 miliarde lei subvenţii, adică sume alocate discreţionar de Guvern. În urma acestor decizii, cota lunară defalcată din impozitul pe venit repartizată autorităţilor locale va fi redusă de Guvern cu 5,5 puncte procentuale, de la 77% la 71,5%, iar încasările din impozitul pe veniturile din pensii vor fi vărsate integral la bugetul de stat. Conform legii actuale, cota din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat trebuie alocată autorităţilor locale lunar, în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la finele lunii în care a fost încasat impozitul.

PRETEXTE Toate aceste „surprize” destinate primarilor sunt cuprinse într-o ordonanţă de urgenţă care modifică Legea finanţelor publice locale şi care ar urma să fie aprobată o dată cu proiectul bugetului pentru anul viitor. Portocaliii se plâng că finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care a fost asigurată până în prezent din bugetele locale afecta echilibrul bugetar prin diminuarea veniturilor bugetului de stat. Probabil după nişte calcule la nivel înalt au constatat că aşa-zisele „economii de la bugetul de stat” nu le sunt de ajuns pentru alegerile de anul viitor şi alte tăieri din buzunarul primăriilor sunt singura soluţie de ieşire din impas. Motiv pentru care Guvernul şi-a luat angajamentul ca, începând cu anul viitor, finanţarea cheltuielilor să fie asigurată din bugetul de stat, respectiv din sume defalcate din TVA. Un alt argument invocat de Guvern este existenţa unor \"discrepanţe\" în modul de alocare a cotelor, în sensul că din impozitul pe venit şi impozitul pe veniturile din pensii sunt alocate cote numai unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, respectiv numai municipiilor reşedinţă de judeţ unde au sediul casele judeţene de pensii, chiar dacă beneficiarii de pensii sunt din tot judeţul.