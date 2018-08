Guvernul coace o nouă autostradă... De A2 poate să se aleagî praful

08:35:43 / 21 Iulie 2018

Propaganda pt. prostime

Guvernul promisiunilor. Din ce în ce mai puțini cetățeni mai pun botul, constient, la aceste vrăjeli. Doar să fii, vreun bugetar gras, complice la hoții, sau cu o pensie nesimțită, si care te simti in pericol dacă cad ăștia. Planuri, vom face, vom drege, vom studia. Ce s-a făcut la C-ta? Ce s-a realizat la C-ța pt. cei care trebuie să mai si muncească, nu doar să primească? Ce ai făcut PSD-ule, Tu primare, pt. absolvenții de facultăți din C-ța? Unde îi angajezi? In mall? Pândari? În turism, 3 luni/an? De câți ani ești la Primărie? De când conduce PSD-ul la Constanța? Să informeze careva si căpușa de sus, cu realizările Clujului, de ex.