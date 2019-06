Guvernul Dăncilă rămâne în picioare! Moțiunea de cenzură, eșec răsunător

Opoziția s-a lovit de un nou eșec în încercarea de a destitui Guvernul Dăncilă. Moţiunea de cenzură „Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot” a fost respinsă, marţi, de Parlament. Potrivit unor surse parlamentare citate de Agerpres, au fost înregistrate doar 202 voturi favorabile, fiind necesare 233 pentru ca moţiunea să fie fost adoptată. Moţiunea de cenzură la adresa Cabinetului Dăncilă a fost depusă şi citită miercurea trecută, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului. „Duminică, 26 mai 2019, românii au votat într-un mod covârşitor cea mai legitimă moţiune de cenzură împotriva celei mai toxice guvernări din ultimii 30 de ani! În 26 mai, românii au spus un DA categoric pentru o Românie normală şi un NU categoric discursului şi acţiunilor anti-europene şi anti-justiţie ale PSD! Sancţiunea împotriva PSD şi împotriva Guvernului vine direct de la cetăţeni, care au spus răspicat că nu mai vor un guvern incapabil să ducă ţara spre bine şi care are o singură prioritate făţişă - atacurile permanente la adresa justiţiei. În doi ani şi jumătate, PSD şi ALDE au dezbinat o ţară întreagă, au distrus rolul instituţiilor fundamentale, au mutilat legi importante, au compromis şansa de a moderniza ţara şi au atentat constant la bazele democraţiei româneşti şi ale statului de drept! În 26 mai 2019, PSD a reuşit să ne unească pe toţi, pe cei de acasă şi din străinătate, ca să ne salvăm ţara din mâinile PSD şi am reuşit!”, se arată în textul moţiunii.

DĂNCILĂ: „DACĂ NU AVEŢI UN PLAN DE GUVERNARE CUM VREŢI SĂ GUVERNAŢI ACEASTĂ ŢARĂ?”

Premierul Viorica Dăncilă le-a transmis parlamentarilor din opoziţie, în cadrul dezbaterilor de marți, 18 iunie, că au devenit mult prea devreme aroganţi şi că acest lucru o să îi ducă la pierzanie. Premierul i-a întrebat pe liberali cum vor să guverneze dacă nu au un program stabilit. „Aţi devenit mult prea devreme aroganţi, iar această aroganţă vă va duce la pierzanie la fel cum s-a întâmplat şi altădată. Nu aveţi un program de guvermare, a zis chiar domnul Cîţu. Dacă nu aveţi un plan de guvernare cum vreţi să guvernaţi această ţară? Aş vrea să fac apel la raţiune şi la bun simţ. Această moţiune nu vine cu argumente valide şi nici nu oferă o soluţie pentru problemele ţării. Mai grav, avem partide, semnatare ale moţiunii, care au declarat deschis că, în cazul în care moţiunea trece, nu vor participa în viitoarea formulă de guvernare. Şi atunci vin şi întreb: care e soluţia politică a acestei moţiuni şi unde e responsabilitatea partidelor care o susţin? Ţara are nevoie de stabilitate şi de continuitate în lucrurile bune pe care le-am realizat până acum”, a declarat Viorica Dăncilă, în timpul dezbaterii moţiunii de cenzură în plenul reunit al Parlamentului. Şeful Executivului a mai spus că guvernul său a emis 114 ordonanţe de urgenţă, la fel ca guvernul Cioloş, însă nu a modificat codurile penale într-o singură zi ca fostul guvern. „Am ascultat cu multă atenţie ceea ce aţi spus. Am crezut că veţi avea abordări diferite, că veţi folosi argumentele, nu jignirile. Se pare că este un scenariu pe care îl repetaţi de fiecare dată când este moţiune de cenzură. Aţi vorbit despre ordonanţele de urgenţă. Vă reamitesc că guvernul Cioloş a dat într-un an de zile 114 OUG, Guvernul Boc a dat 130, guvernul Dăncilă a dat 114 OUG, dar există o diferenţă. Guvernul Dăncilă nu a făcut ceea ce a făcut guvernul Cioloş, nu a modificat 151 de articole într-o singură noapte, din Codul penal şi Codul de procedură penală. De ce folosiţi dublul standard? De ce spuneţi numai ceea ce vă convine?”, a declarat Viorica Dăncilă, în plen.