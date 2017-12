„Guvernul de 75% dă de trei ori mai multe ordonanţe decît unul de 20%”

Senatorul PNL Puiu Haşotti a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că ministrul Turismului, Elena Udrea, face un spectacol jalnic şi nu are conştiinţa limpede. „Doamna Udrea, dacă ar fi avut conştiinţa limpede, ar fi venit în faţa parlamentului cu absolut tot ceea ce solicta acea comisie şi ar fi spus: poftiţi tot ce vreţi, vă dau ca dovadă că la Ministerul Turismuli nu s-a întîmplat nimic dubios. De ce nu vine cu aceste documente, de ce face acest spectacol jalnic? Pentru că probabil lucrurile nu sînt chiar în regulă la Ministerul Turismului, care nici n-ar fi trebuit să existe”, a spus Haşotti. Senatorul a precizat că gestul Elenei Udrea, de a aduce la Parlament documente ale ministerului, preţ de două ore, este pur demagogic, pentru că nimeni nu putea consulta acele documente într-un timp atît de scurt. Referitor la afirmaţiile recente ale ministrului Turismului, care a spus că în Parlament PNL şi PSD au o alianţă parlamentară, Haşotti a replicat: “Şi doamna Udrea a evocat faptul că PNL-ul şi PSD-ul în Parlament se află împreună. Nu, este un neadevăr. Toate legile propuse de guvern, toate ordonanţele, toate proiectele legislative au trecut în egală măsură cu votul PSD-ului şi PD-L-ului. PNL nu se află în alianţă cu PSD-ul pentru că există comisia Udrea sau pentru că a existat comisia Ridzi. Este absurd să spui că dacă nişte parlamentari doresc să cerceteze activitatea unui ministru ei se află într-o coaliţie, într-o alianţă în parlament. Toate legile guvernului au trecut”. De asemenea, senatorul PNL a afirmat că Mircea Geoană are şanse scăzute de a cîştiga alegerile prezidenţiale atît timp cît partidul său rămîne la guvernare alături de domocrat liberali. Într-o altă declaraţie, senatorul Puiu Haşotti a declarat, vineri, că asumarea răspunderii pe un pachet întreg de legi este o abusrditate, o violare a democraţiei. „Asumarea răspunderii este o chestiune constituţională, dar asumarea răspunerii înseamnă o agresiune la adresa democraţiei, pentru că Parlamentul este forul legislativ. Mai mult, a veni şi a-ţi asuma răspunderea pe pachete înregi de legi care însumează mii de pagini şi să le pui în faţa parlamentarilor care în trei zile să facă amendamente este o absurditate. Acestea sînt atacuri, violări ale democraţiei”, a precizat senatorul. Puiu Haşotti a mai spus că sistemul democratic românesc mai trăieşte un paradox, pe lîngă cel al asumării răspunderii, şi anume cel al avalanşei de ordonanţe şi a făcut o paralelă cu guvernul Tăriceanu. “România mai trăieşte un paradox politic: un guvern de 73% - 75% dă de trei ori mai multe ordonanţe decît un guvern de 20%. Un guvern de 75% îşi asumă răspunderea de cinci ori în 4-5 luni de zile, în timp ce un guvern de 20% îşi asumă răspunderea o dată la doi ani. Au fost două asumări timp de patru ani, şi acum avem cinci asumări în patru luni”, a spus Haşotti. În ceea ce priveşte moţiunea de cenzură pe care liberalii vor să o depună, Haşotti a precizat că PNL îşi menţine oferta către UDMR şi PSD de a iniţia un astfel de demers. În fine liberalul a mai spus că PNL nu va intra la guvernare înainte de alegerile prezidenţiale, în ciuda faptului că este curtat de parlamentari PD-L. Acesta a explicat şi modul prin care se încearcă atragerea parlamentarilor liberali. Este vorba despre întîlniri informale între parlamentari care se cunosc între ei. Încercarea de racolare are loc direct, fără ocolişuri. Haşotti nu a dorit să facă public nici un nume din rîndul parlamentarilor PD-L care au apelat la astfel de practici, dar a ţinut să informeze că nu s-a făcut nici o astfel de propuere într-un cadru oficial, cum ar fi o delegaţie permanentă.